Jordan muốn lập khu thương mại tự do cho hàng Việt xuất sang Trung Đông

Jordan đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Đông.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 3/2, Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á. Họ mong muốn tăng hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, halal, khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong các lĩnh vực tiềm năng.

Ông cũng đề nghị hai bên tiếp tục tăng trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương. Hai bên hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của nhau, tổ chức Kỳ họp Tham vấn chính trị, thành lập Nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam - Jordan. Đồng thời, hai nước sẽ thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi, ngày 3/2. Ảnh: VGP

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035. Việt Nam - Jordan cũng đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hóa có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành Halal...

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Jordan đang phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm lịch sử của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein tháng 11/2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Jordan cần tăng hợp tác mở ra những cơ hội mới.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thủy sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam.

Phương Dung