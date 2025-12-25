Jordan không kích miền nam Syria

Quân đội Jordan tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào mạng lưới buôn lậu ma túy ở miền nam Syria.

Đài truyền hình quốc gia Al-Ikhbariya của Syria hôm nay cho biết không quân Jordan đã tập kích "mạng lưới buôn lậu ma túy" tại khu vực nông thôn phía nam và phía đông tỉnh Sweida.

Các mục tiêu gồm kho chứa ma túy và một kho vũ khí của các băng nhóm buôn lậu. Một tiền đồn cũ của quân đội Syria, gần đây bị tội phạm buôn lậu cải tạo thành kho chứa ma túy, cũng bị phá hủy.

Tiêm kích F-16 Jordan bay qua sân bay quốc tế Amman vào tháng 2/2015. Ảnh: Reuters

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, có trụ sở tại Anh, dẫn nguồn tin thực địa mô tả nhiều đợt không kích đã diễn ra tại các khu vực dọc biên giới Syria - Jordan, đồng thời ghi nhận hoạt động máy bay dày đặc trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Quân đội Jordan xác nhận đã nhắm tới "một số nhà máy, xưởng sản xuất được những kẻ buôn vũ khí và ma túy sử dụng", song không nêu vị trí cụ thể.

Giới chức Jordan khẳng định các mục tiêu được xác định dựa trên thông tin tình báo chính xác và phối hợp với đối tác trong khu vực. "Những nghi phạm đang tổ chức buôn lậu vũ khí và ma túy xâm nhập lãnh thổ Jordan đã bị vô hiệu hóa", quân đội Jordan cho hay.

Amman cho biết sẽ tiếp tục triển khai những biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh biên giới và ngăn chặn hoạt động buôn lậu từ phía bắc.

Vị trí Jordan và Syria. Đồ họa: AFP

Jordan đã tăng cường các hoạt động quân sự dọc biên giới với Syria, trong đó có sử dụng máy bay không người lái, để ứng phó mối đe dọa ngày càng lớn từ các mạng lưới buôn lậu ma túy và vũ khí trong những năm gần đây.

Trước khi chính quyền của ông Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, ma túy tổng hợp captagon đã trở thành mặt hàng buôn lậu phổ biến nhất từ nước này ra toàn khu vực. Các quốc gia láng giềng thường xuyên công bố những vụ thu giữ ma túy captagon và kêu gọi Syria tăng cường nỗ lực chống buôn lậu.

Thanh Danh (Theo AFP, CGTN)