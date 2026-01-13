Arab SaudiCác thành viên Jordan đến bắt tay cảm ơn cầu thủ Việt Nam sau khi vào tứ kết U23 châu Á 2026 với vị trí nhì bảng A, một phần nhờ thầy trò HLV Kim Sang-sik hạ Arab Saudi 1-0.

Ở trận đấu cùng giờ trên sân King Abdullah, Jordan cũng thắng Kyrgyzstan 1-0 bằng bàn duy nhất của Ali Al Azaizeh. Qua ba lượt trận, Việt Nam cán đích nhất bảng với 9 điểm. Xếp sau lần lượt là Jordan (6 điểm), Arab Saudi (3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm).

Thành quả này khiến các cầu thủ Jordan ăn mừng từ sân về đến khách sạn Movenpick Jeddah City Star, cũng là nơi đóng quân của Việt Nam. Họ hát hò và nhảy nhót cùng một số người hâm mộ ngay cửa chính.

Khi nhìn thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik vừa về đến nơi, một số thành viên Jordan đã chạy tới bắt tay, đập tay cảm ơn. Sau khi cùng nhau chụp ảnh, màn ăn mừng nhanh chóng khép lại để các cầu thủ về phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị dùng bữa tối.

Jordan cảm ơn Việt Nam khi vào tứ kết U23 châu Á Cầu thủ Jordan hát hò mừng vé vào tứ kết U23 châu Á 2026 tại cửa chính khách sạn Movenpick ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Video: VFF Channel

"Kết quả Việt Nam thắng Arab Saudi đã giúp chúng tôi rất nhiều", HLV Omar Najhi nói ở họp báo sau trận thắng Kyrgyzstan. "Nhưng thực sự chúng tôi đã không chú ý đến trận còn lại, vì trước tiên Jordan phải tự giành chiến thắng".

Việt Nam ghi bàn vào lưới Arab Saudi ở phút 64, tức khoảng phút 68 trận Jordan - Kyrgyzstan. Khi ấy, truyền hình đã ghi lại cảnh người hâm mộ Jordan ăn mừng phấn khích trên khán đài sân King Abdullah. Nhiều CĐV Jordan còn cố gắng hét lớn để báo hiệu cho ban huấn luyện và các cầu thủ trong phần còn lại trận đấu.

"Thành thật thì tôi không nghe thấy gì vì đang tập trung cho trận đấu. Tôi cũng không nghĩ cầu thủ chú ý đâu", HLV Najhi cho hay. "Hai phút trước khi hết trận, tôi mới biết Việt Nam đang dẫn Arab Saudi".

Trước đó, Jordan thua Việt Nam 0-2 ở trận ra quân. Cửa đi tiếp thu hẹp, nhưng trận thắng chủ nhà Arab Saudi 3-2 sau đó giúp họ hồi sinh, trước khi giành vé vào tứ kết để gặp Nhật Bản - đội nhất bảng B. Việt Nam sẽ xác định đối thủ sau khi có kết quả trận Syria gặp UAE, diễn ra vào tối nay 13/1.

Trong khi Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vào tứ kết U23 châu Á, đây là lần đầu của Jordan kể từ kỳ giải 2020. Tuy nhiên, hai đội chưa từng vào bán kết kể từ khi đạt thành tích tốt nhất của mình, với Việt Nam là á quân năm 2018 và Jordan là đứng thứ ba năm 2013.

Hiếu Lương