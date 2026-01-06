Arab SaudiNhà vô địch SEA Games 33 bắt đầu hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á bằng gặp Jordan ở bảng A. Bóng lăn lúc 18h30.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh sau hơn nửa tháng Việt Nam giành HC vàng SEA Games trên đất Thái Lan. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam toàn thắng 11 trận cấp độ U23 ở các giải chính thức. Trước SEA Games, ông và các học trò còn vượt qua vòng loại U23 châu Á cùng danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025.

Trong hơn một năm qua, các thành viên đã sinh hoạt cùng nhau nhiều hơn với gia đình, trong đó có ba giải giao hữu tại Trung Quốc, hai chuyến tập huấn Qatar cùng ba giải đấu chính thức. Quá trình này đã tôi luyện về mặt tổ chức, thể lực, kỹ năng và tự tin.

Các cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi tập làm quen sân King Abdullah Sports City hôm 5/1. Ảnh: Ted Trần

Biến số lớn nhất đến lúc này của đội tuyển nằm ở nhân sự. Thủ môn Nguyễn Tân và trung vệ Đặng Tuấn Phong chấn thương phải rời đội, thay bằng Phạm Đình Hải và Lê Văn Hà. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào cũng lỡ hẹn vì tái phát chấn thương cổ chân, từ đó cơ hội lại mở ra cho đàn em Nguyễn Lê Phát. Trong khi đó, "gà son" Nguyễn Thanh Nhàn không kịp hồi phục cho trận ra quân.

HLV Kim cho rằng Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng A, sau Kyrgyzstan, Jordan và chủ nhà Arab Saudi, nhưng không thể cản trở tham vọng vào tứ kết. Lịch sử ghi nhận Việt Nam chưa thua ở trận ra quân ba kỳ U23 châu Á gần nhất, đội lần lượt hòa UAE 0-0 (2020), Thái Lan 2-2 (2022) và thắng Kuwait 3-1 (2024). Việt Nam cũng vượt qua vòng bảng ba trong bốn kỳ gần nhất.

Trong khi đó, Jordan cũng chưa thắng trong bốn trận gần nhất tại vòng chung kết. Hai năm trước, họ hòa một, thua hai và sớm dừng bước tại vòng bảng. Tuy nhiên, Việt Nam từng thua đối thủ này 1-3 tại vòng bảng 2016, rồi hòa 0-0 năm 2020, và không thể xem nhẹ nền bóng đá tiến bộ bậc nhất châu Á ba năm qua.

Jordan thăng tiến vượt bậc như vào chung kết Asian Cup 2023, lần đầu giành suất dự VCK World Cup 2026, hay chung kết FIFA Arab Cup. Trong khi đó, Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng Asian Cup 2023, và không thể vào vòng loại thứ ba World Cup 2026.

HLV Omar Najhi miêu tả đây là "kỷ nguyên tích cực" của bóng đá Jordan, đặc biệt về mặt tinh thần. Một số cầu thủ Jordan đang dự U23 châu Á đã được trao cơ hội ở ĐTQG, như hậu vệ Ali Hajabi (sinh năm 2004) hay tiền đạo Odeh Al Fakhoury (2005). Tuy nhiên, HLV Omar Najhi cũng tiếc nuối khi vắng mặt ba cầu thủ quan trọng, gồm tiền đạo Ibrahim Sabra đang chơi cho Goztepe tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Azaizeh (Kazma, Kuwait) và tiền vệ Mohannad Abu Taha (Al Quwa Al Jawiya, Iraq). Họ không được CLB chủ quản cho về hội quân do giải đấu nằm ngoài FIFA days.

Quang Dũng - Vy Anh