Joker do Heath Ledger đóng 'lấy cảm hứng từ tranh Francis Bacon'

Đạo diễn Christopher Nolan nói nhân vật Joker của Heath Ledger được tạo nên từ gương mặt biến dạng trong tranh của danh họa Francis Bacon.

Theo Guardian, trước buổi khai mạc triển lãm Francis Bacon: Human Presence ở Anh ngày 10/10, Christopher Nolan cho biết: "Trong một chuyến tham quan đến phòng trưng bày Tate Britain, tôi ấn tượng với tấm áp phích quảng bá, trong đó xuất hiện gương mặt từ bức tam liên họa (tác phẩm gồm ba bức ghép lại) của ông".

Bức "Study after Velázquez's Portrait of Pope Innocent X" ("Nghiên cứu sau bức chân dung Giáo hoàng Innocent X", trái) của Francis Bacon sáng tác năm 1953, được cho là tác phẩm đđạo diễn Christopher Nolan lấy cảm hứng cho hình tượng Joker. Ảnh: Tate Gallery/Warner Bros.

Các đường nét biến dạng, méo mó của nhân vật trong tranh thu hút đạo diễn. Nhiều năm sau, Nolan gợi ý cho Heath Ledger về tác phẩm của Bacon khi tài tử chuẩn bị vào vai Joker trong The Dark Knight. Các bức tranh tượng hình lập tức gây chú ý với Ledger, đồng thời ảnh hưởng đến cách trang điểm nhân vật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tate, Nolan nói yêu cầu nhóm makeup biến khuôn mặt của Heath Ledger giống với tranh của Bacon. Bên cạnh sự hỗ trợ của êkíp, Ledger nhiều lần tự hóa trang nhằm cảm nhận hành động của Joker.

Francis Bacon nổi tiếng với nhiều tác phẩm táo bạo, cảm tính, thô sơ và có phần kỳ cục. Danh họa không có thói quen phác thảo trước khi sáng tác, ông tin sự ngẫu hứng và trực giác giúp khai phá góc khuất của tâm hồn con người. Theo Christie's, Bacon từng nói vẽ từ ảnh chụp giúp ông tương tác với các xung động của hệ thần kinh. Ông cố gắng hé lộ linh hồn hoang dã ẩn sâu bên trong của con người, điều ông hay gọi là "nhịp điệu của một người".

Nolan cho biết: "Tác phẩm của ông truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách, như muốn nhắc nhở việc minh họa cho một câu chuyện có thể khiến chúng ta bỏ lỡ vẻ đẹp của những hành động vô thức. Dường như Bacon muốn bức tranh tạo ra cảm xúc mơ hồ cho người xem, giúp kết nối chúng ta với những thông điệp ẩn giấu đằng sau tác phẩm".

Heath Ledger hóa Joker trong "The Dark Knight" Phân đoạn Heath Ledger hóa thân Joker trong "The Dark Knight". Video: Warner Bros.

Christopher Nolan, 54 tuổi, là đạo diễn Mỹ gốc Anh, làm phim từ năm 1998 và gây tiếng vang với Memento (2000). Trong sự nghiệp, Nolan nhận hàng loạt giải thưởng danh giá, được tạp chí Time xếp vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015, 2019. Năm ngoái, ông lần đầu đoạt giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc với phim Oppenheimer.

Loạt phim về Người Dơi - The Dark Knight - của Nolan gồm ba tác phẩm Batman Begins, The Dark Knight và The Dark Knight Rises. Series thành công về mặt phê bình lẫn doanh thu phòng vé, đạt 2,4 tỷ USD. Trong đó, tài tử Heath Ledger nổi tiếng với vai diễn phản diện Joker ở phần hai, phát hành năm 2008. Ledger qua đời trước khi bộ phim được công chiếu. Năm 2009, tài tử đoạt giải Oscar lần thứ 81 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Tạo hình của Heath Ledger trong vai Joker, phim "The Dark Knight". Ảnh: Warner Bros.

Triển lãm Francis Bacon: Human Presence diễn ra tại Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia (Anh), giới thiệu nhiều tác phẩm của Bacon sáng tác trong hơn năm thập niên, từ những năm 1940 đến 1990. Ngoài các bức chân dung tự họa, triển lãm có tác phẩm Bacon vẽ họa sĩ Lucian Freud, Isabel Rawsthorne, người tình đồng giới của ông - Peter Lacy và George Dyer, cùng nhiều bức ảnh hiếm chụp họa sĩ do nhiếp ảnh gia Cecil Beaton, Arnold Newman, Bill Brandt ghi lại.

Francis Bacon (1909-1992) là họa sĩ tượng hình người Anh sinh ra tại Ireland. Tên tuổi của ông bắt đầu nổi tiếng từ tác phẩm Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (Ba khảo họa nhân vật dưới chân thập giá), hiện được lưu giữ tại phòng trưng bày Tate (Anh). Bức tranh từng được Chris Stephens - giám tuyển của Tate - gọi là "bước ngoặt trong lịch sử nghệ thuật Anh".

Từ năm 1950, Bacon bắt đầu đưa công việc, chân dung bạn bè, người yêu vào trong các tác phẩm. Họa sĩ thích vẽ từ ảnh hơn là người thật. Tại sự kiện năm 1985, ông Alan Bowness - giám đốc phòng trưng bày Tate - tuyên bố Bacon là họa sĩ còn sống vĩ đại nhất.

Họa sĩ Francis Bacon thời trẻ. Ảnh: Francis-bacon.com

Nhiều tác phẩm của Bacon được bán với giá cao. Trong phiên của Sotheby's năm 2008, bức Triptych 1976 có giá 86,3 triệu USD. Portrait of George Dyer Talking (1966) đạt 70 triệu USD tháng 2/2014. Ba tháng sau, tranh Three studies for a portrait of John Edward (1984) ghi nhận mức giá 80,8 triệu USD. Năm 2022, tranh Triptych 1986-1987 của danh họa bán được 50,2 triệu USD.

Quế Chi (theo Guardian)