Heath Ledger - nụ cười còn mãi

Nhiều tin đồn nói Heath Ledger chết vì ám ảnh với vai Joker, nhưng gia đình khẳng định bộ phim là quãng thời gian hạnh phúc với anh.

Ngày 4/4 kỷ niệm sinh nhật lần thứ 41 của diễn viên quá cố. Trên mạng xã hội, người hâm mộ đăng tải lại những bức hình của anh trong 10 Things I Hate About You, A Knight's Tale, Brokeback Mountain, và không thể thiếu màn trình diễn làm nên tên tuổi Heath - vai Joker trong The Dark Knight.

Một fan viết trên Twitter: "Anh đã mang tới thế giới một hình mẫu không thể tái tạo, tưởng tượng, thậm chí mô phỏng lại. Cảm ơn vì Joker. Bằng việc đưa sáng tạo cá nhân vào các cảnh quay, anh đã làm chủ Joker". Một người khác viết: "Nhiều bộ phim đã có thể tuyệt vời hơn nếu Heath Ledger còn sống để xuất hiện trong đó".

Heath chụp hình cho tạp chí Vanity Fair năm 2000.

12 năm từ khi Heath qua đời (năm 2008), anh luôn được nhiều trang báo quốc tế dùng từ "huyền thoại" khi nhắc tới. Trong bài viết năm 2015 về những lý do không thể quên Heath Ledger, trang MTV cho rằng một trong số đó là "nụ cười hoàn hảo" của anh. "Điều đầu tiên thu hút chúng ta là gương mặt to và sáng. Nó rạng rỡ, đáng tin và tuyệt vời", trang này viết.

Nụ cười của Heath Ledger trong "10 Things I Hate About You". Ảnh: MTV.

Cùng nụ cười, trong ký ức của người thân, Heath luôn được nhớ tới với hình ảnh vui tính, hiền lành. Từng có tin đồn anh tìm đến cái chết ở tuổi 28 do trầm cảm, ảnh hưởng tâm lý từ phim The Dark Knight (2008). Trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn "một kẻ bệnh hoạn, giết người hàng loạt và không có một chút cảm thông nào" - như Ledger tự nhận xét, tài tử tự giam mình trong phòng khách sạn một tháng để thấu hiểu cảm giác tù túng của nhân vật.

Kate Ledger - chị gái anh - phủ nhận tin đồn trong phim tài liệu I Am Heath Ledger (2017): "Heath có khiếu hài hước và rất thích thú với nhân vật Joker. Cậu ấy luôn vui vẻ trong quá trình đóng phim. Không có chuyện Heath đau buồn, khốn khổ sau vai diễn". Kate Ledger nói cái chết của em mình là một tai nạn do sử dụng nhiều loại thuốc không đúng cách.

Heath Ledger từng nói với tờ Eonline năm 2005: "Khác các nhân vật trên phim, tôi là người tôn vinh tình yêu. Tôi sống đầy xúc cảm và biết cách yêu thương". Heath từng có quãng thời gian hạnh phúc bên bạn gái cũ - Michelle Williams. Hai người yêu sau khi cùng tham gia phim Brokenback Moutain (2004) và có chung con gái Matilda. Hai người chuyển tới Brooklyn sinh sống, tránh xa sự ồn ào của Hollywood và vùng Mahattan náo nhiệt, trước khi chia tay năm 2007. Cái chết của Heath Ledger khiến Michelle đau khổ, phải xin hoãn lịch quay phim Blue Valentine khi đó để tĩnh dưỡng.

Heath Ledger và Michelle Williams tại lễ trao giải quả Oscar 2006. Ảnh: Popsugar.

Nữ diễn viên nói trên tạp chí Porter năm 2016: "Chẳng có ai để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Mỗi buổi họp phụ huynh, khiêu vũ, sinh nhật, kỳ nghỉ lễ, ngày khai giảng năm học mới, những lần con bé cười... tôi đều nhớ anh ấy vì con bé. Tôi nhớ lúc được chia sẻ con với anh. Tôi nhớ khoảnh khắc cùng anh chăm sóc con gái". Sau khi Heath Ledger qua đời, cô cho biết tập trung nuôi con, tránh xa những thông tin tiêu cực từ công chúng.

Với đồng nghiệp, nhiều năm sau Heath Ledger vẫn được nhớ đến như một diễn viên tận tụy, luôn tò mò khám phá những ranh giới của diễn xuất và sở hữu sự nhạy cảm để thấu hiểu nhân vật anh hóa thân. Bạn diễn Christian Bale (đóng Batman) nghẹn ngào khi xem lại những thước phim về Heath Ledger trong The Dark Knight tại lễ trao giải MTV Movie Awards 2012. Christian Bale cho biết nam diễn viên Joker là người vui tính, hoạt bát trên trường quay.

Heath Ledger hóa Joker trong "The Dark Knight" Heath Ledger trong vai Joker phim "The Dark Knight". Video: Warner Bros.

Joaquin Phoenix - tài tử đóng chính Joker (2019) - gọi Heath Ledger là nam diễn viên anh yêu thích nhất khi được vinh danh tại lễ trao giải SAG hồi đầu năm nay. Hiệp hội Những nhà làm phim tại Australia vinh danh Heath Ledger qua học bổng điện ảnh mang tên anh, trao hàng năm cho những diễn viên trẻ tiềm năng muốn tìm cơ hội thành công ở Hollywood.

Heath Ledger sinh năm 1979 tại Australia, để lại sự nghiệp rực rỡ với các tác phẩm 10 Things I Hate About You, Brokeback Mountain, The Dark Knight, The Imaginarium of Doctor Parnassus... Sau khi qua đời, anh được trao giải Oscar hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" với vai Joker của The Dark Knight.

Anh mất đầu năm 2008, khi mới 28 tuổi. Một người giúp việc và nhân viên massage đến nhà riêng của Heath ở khu Soho, New York (Mỹ) theo lịch hẹn và phát hiện nam diễn viên bất tỉnh trên giường ngủ. Đội cứu hộ xác nhận anh tử vong từ trước khi được phát hiện, do sốc thuốc.

Đạt Phan