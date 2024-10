'Joker 2' và loạt phim ra rạp tháng 10

Các tác phẩm Hollywood "Joker 2", "Venom: The Last Dance" cạnh tranh phim Việt "Cô dâu hào môn", "Domino: Lối thoát cuối cùng" trong tháng 10.

Joker: Folie à Deux (Joker: Điên có đôi)

Trailer 2 'Joker: Folie à Deux' (Joker: Điên có đôi) Trailer "Joker: Folie à Deux", phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Warner Bros. Vietnam

Khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Nhạc kịch, tội phạm

Tác phẩm do Todd Phillips đạo diễn, viết kịch bản cùng Scott Silver và Bob Kane. Nội dung lấy bối cảnh hai năm sau phần đầu, kể về Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix đóng) bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần Arkham State, chờ xét xử vì tội giết năm người. Tại đây, anh phải lòng nhà trị liệu âm nhạc Lee/Harley Quinn (Lady Gaga).

Tên phim - Folie À Deux - là tên một hội chứng tâm thần, khi hai cá nhân cùng phát sinh bệnh tâm lý sau quãng thời gian sống gần nhau, có thể bị cô lập về mặt xã hội hoặc thể chất và ít tương tác với người khác. Hồi tháng 9 ở Liên hoan phim Venice 2024, phim nhận tràng pháo tay 11 phút từ khán giả.

Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối)

Trailer final 'Venom 3' Trailer "Venom: The Last Dance", phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Sony Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 25/10

Thể loại: Hành động, khoa học viễn tưởng

Phim do Kelly Marcel chỉ đạo, nối tiếp các sự việc ở phần hai Venom: Let There Be Carnage (2021). Lúc này, phóng viên Eddie Brock (Tom Hardy đóng) và sinh vật ký sinh Venom đều đối diện những thách thức mới.

Chính phủ Mỹ phát hiện ra sự tồn tại của Venom, lập tổ chức đặc nhiệm - đứng đầu là nhân vật do Chiwetel Ejiofor thủ vai - săn đuổi Eddie. Nhiều cuộc đụng độ nổ ra giữa nhóm Eddie - Venom và quân đội, nhưng chưa phải là rắc rối lớn nhất. Hành tinh chủng tộc của Venom - Symbiote - phát hiện sự sống của loài người trên Trái Đất, tiến hành cuộc xâm lăng tổng lực, buộc Venom phải đối đầu các sinh vật đến từ quê hương của nó.

The Wild Robot (Robot hoang dã)

Trailer 'The Wild Robot' Trailer "The Wild Robot", phim phổ biến đến người xem ở mọi độ tuổi. Video: Universal Pictures Vietnam

Khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Hoạt hình

Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Peter Brown, do Chris Sanders đạo diễn. Nội dung xoay quanh robot Roz (Lupita Nyong'o lồng tiếng) khám phá và thích nghi trên một hòn đảo hoang vắng. Tại đây, Roz học cách kết bạn với các loài động vật và trở thành mẹ nuôi của chú ngỗng mồ côi Brightbill. Cô robot dạy cho chú ngỗng bài học đầu đời về cuộc sống, tình bạn và vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã. Mặt khác, cả hai phải chống chọi, bảo vệ hòn đảo trước sự tấn công của lãnh đạo nhà máy từng sản xuất ra Roz.

Grave of the Fireflies (Mộ đom đóm)

Trailer 'Grave of the Fireflies' (Mộ đom đóm) Trailer "Grave of the Fireflies", phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Video: CGV

Khởi chiếu: 4/10

Thể loại: Hoạt hình

Tác phẩm của Takahata Isao - bậc thầy phim hoạt hình Nhật Bản - lần đầu chiếu trên màn ảnh rộng tại Việt Nam, sau khi phát hành năm 1988. Nội dung về hai anh em Seita và Setsuko sinh tồn trong Thế chiến II. Đạo diễn Takahata khắc họa sự tàn khốc và nỗi đau chiến tranh, khi nhiều trẻ em mồ côi, người vô gia cư, nạn chết đói ở mọi nơi. Hoàn cảnh của Seita và Setsuko tái hiện cuộc sống người Nhật Bản từng gánh chịu. Bộ phim có mở đầu và kết thúc đau thương, lấy nước mắt của nhiều người.

Cô dâu hào môn

Trailer 'Cô dâu hào môn' Trailer "Cô dâu hào môn", phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: Galaxy Studio

Khởi chiếu: 18/10

Thể loại: Chính kịch

Phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, do Will Vũ sản xuất. Nội dung về Tú Lạc (Uyển Ân đóng) âm mưu kết hôn cùng Bảo Hoàng (Samuel An) để thoát nghèo. Bốn người gia đình Tú Lạc giả làm người giàu có để tiếp cận Bảo Hoàng và mẹ - bà Phượng (Thu Trang). Tác phẩm mang không khí châm biếm hài hước, nhấn mạnh sự chênh lệch giàu nghèo.

Domino: Lối thoát cuối cùng

Trailer 'Domino: Lối thoát cuối cùng' Trailer "Domino: Lối thoát cuối cùng", phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Video: CGV

Khởi chiếu: 11/10

Thể loại: Hành động, chính kịch

Dự án của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương kể về câu chuyện tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm. Sau khi cha bị kẻ ác sát hại, An (Thuận Nguyễn thủ vai) bị kéo vào cuộc chiến của các phe phái. Một ngày, nhân vật chính phát hiện mình là mắt xích để các băng đảng thâu tóm lẫn nhau. Anh phải tìm ra người đứng sau âm mưu, đối mặt nguy hiểm đe dọa đến tính mạng.

