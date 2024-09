'Joker 2' khuấy động LHP Venice 2024

"Joker 2" - có Lady Gaga và Joaquin Phoenix đóng chính - nhận tràng pháo tay 11 phút ở Liên hoan phim Venice lần thứ 81.

Theo Variety, khán giả dành tràng pháo tay cho êkíp sau buổi ra mắt phim hôm 4/9 (giờ địa phương). Ca sĩ Lady Gaga cảm ơn và hôn gió người hâm mộ. Bạn trai của cô - doanh nhân Michael Polansky - cũng có mặt trong khán phòng.

Tác phẩm do Todd Phillips đạo diễn, viết kịch bản cùng Scott Silver và Bob Kane. Nội dung lấy bối cảnh hai năm sau phần đầu, kể về Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix đóng) bị giam giữ tại bệnh viện tâm thần Arkham State, chờ xét xử vì tội giết năm người. Tại đây, anh phải lòng nhà trị liệu âm nhạc Lee/Harley Quinn (Lady Gaga).

Tên phim - Folie À Deux - là tên một hội chứng tâm thần, khi hai cá nhân cùng phát sinh bệnh tâm lý sau quãng thời gian sống gần nhau, có thể bị cô lập về mặt xã hội hoặc thể chất và ít tương tác với người khác.

Sau buổi chiếu, phim nhận về đánh giá trái chiều từ giới chuyên môn. Nhà phê bình của The Hollywood Reporter- David Rooney - nói dự án không đồng đều khi diễn xuất của Lady Gaga vượt trội, nhưng cốt truyện mỏng và tẻ nhạt.

Jo-Ann Titmarsh của tờ Evening Standard cùng quan điểm với Rooney, cho rằng tác phẩm không mang lại cảm giác phấn khích cho khán giả như phần đầu. Tác giả viết: "Nhân vật chính hấp dẫn và phức tạp nhưng bộ phim chẳng đi đến đâu".

Tạp chí Vulture nhận xét một trong những vấn đề của tác phẩm là nhân vật Arthur không có chiều sâu, dù Joaquin Phoenix nỗ lực hết sức để khắc họa vai diễn. Còn cây bút Peter Bradshaw của The Guardian nói cốt truyện đơn giản khiến Lady Gaga không được khai thác nhiều.

Trong khi đó, một số nhà phê bình thích cách đạo diễn miêu tả hai nhân vật chính. "Nhà làm phim mang đến khía cạnh mới về Joker, khác biệt so với phần đầu", Matthew Turner của NME viết.

Theo The Independent, đạo diễn Todd Phillips gợi cảm giác hoài cổ của Hollywood thông qua các tiết mục âm nhạc trong phim. Trang này nhận định màn trình diễn của tài tử Joaquin Phoenix mạnh mẽ và xúc động, tạo sự đồng cảm cho người xem.

Tạp chí Empire cho rằng âm nhạc giúp câu chuyện trở nên sống động, khen màn trình diễn ca khúc Close To You (sáng tác của Burt Bacharach, Hal David) và For Once In My Life (Ron Miller, Orlando Murden) của các nhân vật.

Trước buổi ra mắt, Phoenix chụp ảnh selfie với người hâm mộ. Gaga xuất hiện trong tiếng reo hò của khán giả, ký tặng cho họ. Buổi ra mắt cũng có sự tham dự của giám đốc điều hành hãng phim Warner Bros. Pictures - Mike De Luca.

Ở họp báo trước giờ chiếu, Lady Gaga và Phoenix dành cho nhau những lời khen. Ca sĩ nói: "Tôi thực sự rất thích dự án, đó là trải nghiệm hoàn toàn khác so với những gì tôi từng thể hiện trước đây".

Lần gần nhất Lady Gaga đến Liên hoan phim Venice là vào năm 2018 với bộ phim A Star Is Born của Bradley Cooper - nhận tràng pháo tay kéo dài tám phút.

Lady Gaga (trái) và Joaquin Phoenix trong "Joker 2". Ảnh: Warner Bros.

Phần một Joker ra mắt năm 2019, nhận giải Sư Tử Vàng Liên hoan phim Venice lần thứ 76. Tác phẩm thu hơn một tỷ USD tại phòng vé, lập kỷ lục phim hạng R (dành cho khán giả trên 18 tuổi) ăn khách nhất mọi thời. Sau thành công của bộ phim, đạo diễn Todd Phillips được hãng Warner Bros. ngỏ ý làm phần tiếp theo.

Ở Oscar 2020, dự án nhận 11 đề cử và chiến thắng hai hạng mục, trong đó có tượng vàng Nam chính xuất sắc cho Joaquin Phoenix. Nghệ sĩ đảm nhận người mắc hội chứng thần kinh, không thể kiểm soát tiếng cười, dần trở thành biểu tượng cho phong trào nổi loạn ở thành phố Gotham. Phoenix giảm 23,5 kg và dành nhiều tháng nghiên cứu nụ cười của các bệnh nhân tâm thần để đưa lên màn ảnh.

