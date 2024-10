'Joker 2' mở màn kém

"Joker: Folie à Deux" đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Mỹ cuối tuần qua với 40 triệu USD mở màn nhưng thấp hơn nhiều so với phần đầu.

Theo Variety, tiền bán vé hiện tại của phim thấp hơn 56,2 triệu USD, so với doanh thu mở màn của phần đầu là 96,2 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định tác phẩm cần đạt ít nhất 450 triệu USD để hòa số vốn quảng bá lẫn chi phí sản xuất lên đến 200 triệu USD.

Trailer 2 'Joker: Folie à Deux' (Joker: Điên có đôi) Trailer "Joker: Folie à Deux" (Joker: Điên có đôi), công chiếu trong nước ngày 4/10. Ở Việt Nam, phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm hiện thu hơn tám tỷ đồng sau ba ngày ra mắt. Video: Warner Bros. Vietnam

Trước đó, phim nhận phản hồi tiêu cực từ giới phê bình và khán giả. Trang Rotten Tomatoes chấm điểm "thối" 33%, CinemaScore cho dự án điểm D (mức kém). Nhà phê bình của The Hollywood Reporter - David Rooney - nói dự án không đồng đều khi diễn xuất của Lady Gaga vượt trội, nhưng cốt truyện mỏng và tẻ nhạt.

Chuyên gia phân tích truyền thông Jeff Bock của công ty quan sát phòng vé Exhibitor Relations cho rằng đạo diễn Todd Phillips muốn làm điều gì đó khác biệt so với phần đầu, điển hình là đưa các màn biểu diễn âm nhạc vào một phim siêu anh hùng. Tuy nhiên, việc này làm dự án trở nên khó hiểu với khán giả đại chúng.

Đồng quan điểm, trang IndieWire nhận định phần âm nhạc của phim được đầu tư dàn dựng nhưng không đóng góp nhiều vào việc phát triển cốt truyện, khiến câu chuyện về gã hề tội phạm trở nên rời rạc.

Mặt khác, một số nhà phê bình thích cách đạo diễn miêu tả hai nhân vật chính. "Nhà làm phim mang đến khía cạnh mới về Joker, khác biệt so với phần đầu", Matthew Turner của NME viết.

Theo Independent, đạo diễn Todd Phillips gợi cảm giác hoài cổ của Hollywood thông qua các tiết mục âm nhạc. Trang này nhận định màn trình diễn của tài tử Joaquin Phoenix mạnh mẽ và xúc động, tạo sự đồng cảm cho người xem.

Phần đầu Joker (2019) trở thành hiện tượng doanh thu phòng vé khi mang về 335 triệu USD tại Mỹ và 743 triệu USD quốc tế, từng là phim hạng R (không dành cho khán giả dưới 17 tuổi) có doanh thu cao nhất mọi thời trước khi bị Deadpool & Wolverine (2024) thay thế.

Todd Phillips tiếp tục đạo diễn phần hai Joker: Folie à Deux, lấy bối cảnh khi Arthur Fleck/Joker (Joaquin Phoenix đóng) bị giam giữ tại trại tâm thần Arkham. Trong một buổi trị liệu bằng âm nhạc, anh phải lòng bệnh nhân Lee/Harley Quinn (Lady Gaga). Từ đây, nhân vật chính tìm thấy tình yêu, đồng thời vật lộn với hai nhân cách bên trong. Phần lớn câu chuyện diễn ra dưới dạng nhạc kịch, trong đó các nghệ sĩ thể hiện bài hát như Get Happy, That's Entertainment và For Once in My Life.

Lady Gaga (trái) và Joaquin Phoenix đóng chính "Joker: Folie à Deux". Ảnh: Warner Bros.

Bảng xếp hạng phòng vé tại Mỹ ngày 4-6/10 của Box Office Mojo ghi nhận phim hoạt hình The Wild Robot đứng thứ hai với 18,7 triệu USD. Trong hai tuần phát hành, phim kiếm 63,9 triệu USD. Ở vị trí thứ ba là Beetlejuice Beetlejuice - thu 10,3 triệu USD, tổng doanh thu Bắc Mỹ đạt 265,5 triệu USD.

Quế Chi (theo Variety)