Johnson trượt albatross

Albatross tương đương hole-in-one ở hố par4, hoặc hai gậy xong hố par5. Hầu hết hole-in-one xảy ra ở hố par3. Xác suất hole-in-one hố par3 ở đẳng cấp chuyên nghiệp ở mức 1/3.000 cú đánh, ở trình nghiệp dư trung bình là 1/12.000, theo National HIO Registry, Mỹ. Trong golf, các loài chim được dùng để thể hiện thành tích dưới par (số gậy chuẩn của hố) gồm birdie cho điểm -1 (dưới par một gậy), eagle cho -2, albatross cho -3, condor cho -4 (tương đương hole-in-one hố par5). DEC lý giải rằng điểm càng âm sâu thì kích cỡ chim sẽ càng to và như thế chứng tỏ được độ hiếm của nó. Trang golf.co.uk thống kê được bốn condor được ghi từ năm 1962 đến 2007. Condor hiếm đến nỗi không có cửa đặt ở các công ty cá cược quốc tế. Trong sinh vật học, albatross là loài hải âu to sống ở Nam Băng Dương và Bắc Thái Bình Dương. Sải cánh trưởng thành của chúng có thể lên đến 3,7 mét - rộng nhất trong các loài chim hiện hữu. Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế công nhận 22 chủng albatross và tất cả đều nằm trong thang báo động sinh tồn. Còn condor là loài kền kền trụi đầu lẫn cổ đang có nguy cơ tiệt chủng. Chúng chủ yếu sống ở vùng Nam Mỹ và bang California. Với sải cánh ít nhất ba mét. Đây là loài chim đất liền bay được và hàng to nhất Tây bán cầu.