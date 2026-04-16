Johnny Trí Nguyễn: 'Võ thuật nằm trong máu'

Trở lại đóng phim hành động ở tuổi 53, Johnny Trí Nguyễn nói không gặp khó về thể lực bởi có 30 năm theo đuổi võ học.

Tái xuất điện ảnh với phim Hộ linh tráng sĩ, tài tử đảm nhận vai Hữu tướng quân - người bảo vệ mộ vua Đinh Tiên Hoàng trước âm mưu phá hoại của kẻ thù. Anh nhận lời mời của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sau khi đọc câu chuyện về nhân vật - một chiến binh hy sinh hạnh phúc cá nhân vì đại nghĩa, khi đất nước gặp biến cố.

Tạo hình Johnny Trí Nguyễn trong vai Hữu tướng quân. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Johnny Trí Nguyễn không gặp khó khăn ở các cảnh đối kháng, không cần tập luyện nhiều như các diễn viên còn lại, vì cho rằng "võ thuật đã nằm trong máu". Theo diễn viên, đây là dự án có nhiều cảnh đánh đấm nhất anh từng tham gia. Anh cho biết phim thể loại này thông thường 10-15 phút mới có một phân đoạn hành động, tuy nhiên với Hộ linh tráng sĩ, tần suất nhiều gấp hai lần. Những cảnh đó đều đóng vai trò quan trọng trong kịch bản, khắc họa sự tàn khốc của thời loạn lạc.

Johnny Trí Nguyễn cảm nhận bản thân diễn xuất chín muồi hơn so với thời Dòng máu anh hùng (2007), bởi đã qua quá trình rèn luyện kỹ thuật diễn để thực sự hòa nhập vào vai diễn. Sau khi đọc kịch bản, anh tự viết lại cuộc đời Hữu tướng quân từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành để tạo chiều sâu tính cách. Anh trao đổi với đạo diễn nhằm sáng tạo thêm cho vai diễn, quan niệm mỗi hành động, suy nghĩ đều gắn chặt với từng biến cố trong quá khứ.

Johnny Trí Nguyễn nói về dàn võ sĩ tham gia phim "Hộ linh tráng sĩ" Johnny Trí Nguyễn nói về dàn võ sĩ tham gia phim "Hộ linh tráng sĩ" ở sự kiện ra mắt phim, tối 15/4. Video: Mai Nhật

Phim có nhiều cảnh đối kháng sử dụng kiếm, gươm, do đó êkíp phải chuẩn bị các loại vũ khí để diễn viên tập luyện nhuần nhuyễn trước khi ra phim trường. Anh và đội ngũ cascadeur dành nửa năm để nghĩ ra những thế võ riêng biệt. "Sau khi xem lại bản dựng, chúng tôi hài lòng với công sức bỏ ra. Trong thời đại AI, tôi nghĩ những cảnh dàn dựng chân thật sẽ càng đáng giá", anh nói.

Trong vai trò đạo diễn hành động, Johnny Trí Nguyễn lo nhất ở trận đánh cuối, bởi trước đó diễn viên chính Tuấn Trần - vai tráng sĩ Nguyên Phong - ngã tại bối cảnh, bị đứt dây chằng, rách hai sụn chêm. Với êkíp, sự cố đó là "thảm họa trên phim trường", vì Tuấn Trần vẫn cần hoàn thành hai phân cảnh nữa. Sau khi đưa Tuấn Trần đi cấp cứu, anh và đạo diễn hội ý để dàn dựng một bài đánh mới, phù hợp với tình trạng sức khỏe của diễn viên.

Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường của anh. Video: Đoàn phim cung cấp

Những năm gần đây, Johnny Trí Nguyễn tập trung điều hành võ đường Liên Phong do anh sáng lập tại TP HCM. Ít đóng phim hơn, diễn viên nói không bận tâm đến thu nhập, vì với anh, điều hành võ đường không cần nguồn ngân sách thường xuyên như các công ty kinh doanh. Ngoài ra, anh quan niệm sống đơn giản là đủ, do đó không tính toán nhiều về chuyện tiền nong. Thời gian rảnh, anh tổ chức các sự kiện văn hóa cộng đồng, hoặc tìm niềm vui riêng từ các môn bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội, bắn súng.

Johnny Trí Nguyễn tại võ đường Liên Phong năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Johnny Trí Nguyễn sinh tại Bình Dương, tám tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick (tiền truyện về John Wick), đóng cùng Nhung Kate - bạn gái cũ. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" - phim tiêu biểu trong sự nghiệp anh Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn ở "Dòng máu anh hùng" (2007) - phim tiêu biểu trong sự nghiệp anh. Video: Đoàn phim cung cấp

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.



Đoàn phim tuyển diễn viên ở TP HCM và Hà Nội từ giữa tháng 5/2025, quay suốt ba tháng ở Ninh Bình. Ngoài hai diễn viên chính Tuấn Trần và Thiên Tú, một số nhân vật được công bố, như Tự Long - vai thầy mo, Đỗ Thị Hải Yến - vai hoàng hậu, Hứa Vĩ Văn - vai quan văn. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh). Tác phẩm dự kiến phát hành dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Mai Nhật