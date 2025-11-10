Johnny Trí Nguyễn khởi động phim về Đinh Tiên Hoàng

Johnny Trí Nguyễn cùng dàn diễn viên gạo cội khởi quay "Hộ linh tráng sĩ" - phim điện ảnh thể loại huyền sử về Đinh Tiên Hoàng đế.

Êkíp tổ chức lễ khai máy tại một phim trường ở TP HCM hôm 9/11, Johnny Trí Nguyễn góp mặt cùng dàn diễn viên như nghệ sĩ Tự Long, Như Quỳnh, Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn. Ngoài vai trò đạo diễn hành động, anh đảm nhận nhân vật Hữu tướng quân, đồng thời phụ trách tuyển diễn viên cho một số vai chủ chốt.

Johnny Trí Nguyễn trở lại màn ảnh Việt sau gần 10 năm, với tác phẩm "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh", do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Ảnh: Xuân Thơ

Theo tài tử, tác phẩm là dự án thử thách nhất với anh ở khâu võ thuật. Phim có nhiều cảnh đối kháng sử dụng kiếm, gươm, do đó êkíp phải chuẩn bị các loại vũ khí để diễn viên tập luyện nhuần nhuyễn trước khi ra phim trường. Anh và đội ngũ cascadeur dành nửa năm để nghĩ ra những thế võ riêng biệt, kỳ vọng tạo được hiệu ứng chân thực trên màn ảnh.



Đoàn phim tuyển diễn viên ở TP HCM và Hà Nội từ giữa tháng 5. Một số nhân vật được công bố sớm, như Tự Long - một trong các tráng sĩ, Đỗ Thị Hải Yến - vai hoàng hậu. Hai diễn viên chính chưa được nhà sản xuất giới thiệu. Tác phẩm dự kiến khởi quay trong 60 ngày, phát hành cuối tháng 8/2026. Nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận phần âm nhạc, Nguyễn K'Linh - tay máy trong phim Địa đạo - làm D.O.P (đạo diễn hình ảnh).

Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường Johnny Trí Nguyễn hướng dẫn diễn viên tập luyện với gươm ở võ đường. Video: Nhân vật cung cấp

Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh được Nguyễn Phan Quang Bình ấp ủ ý tưởng suốt 10 năm, sau lần nghe một người lái đò tại Ninh Bình kể chuyện. Phim thuộc thể loại huyền sử, mở đầu với sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng qua đời vì bị sát hại.

Bảy tráng sĩ được giao phó sứ mệnh: chạy đua với thời gian, đối đầu các thế lực thù địch, đưa 100 quan tài của vua theo bảy hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ vua. Hành trình của họ không chỉ là cuộc đối đầu với kẻ thù mà còn là cuộc chiến nội tâm về lòng trung thành, tình yêu và sự hy sinh.

Tạo hình của nhân vật do nghệ sĩ Tự Long đảm nhận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đinh Tiên Hoàng, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh. Sinh năm Giáp Thân (924), Đinh Bộ Lĩnh quê ở thôn Kim Lự, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay là thôn Văn Bồng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Ông có công lần lượt thu phục các sứ quân, chấm dứt tình trạng phân chia cát cứ, thống nhất đất nước, được gọi là Vạn Thắng Vương. Năm Mậu Thìn (968), Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức Đinh Tiên Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt và cho định đô ở Hoa Lư.

Chân dung, cuộc đời vua Đinh từng truyền cảm hứng cho nhà làm phim trong nước. Năm 2022, đạo diễn Anthony Võ thực hiện phim Huyền sử vua Đinh, song giới chuyên môn và khán giả nhận định kịch bản không thành công, dẫn đến thất bại doanh thu.

Johnny Trí Nguyễn, 52 tuổi, sinh tại Bình Dương, tám tuổi theo gia đình sang Mỹ định cư. Sau thời gian làm ca sĩ ở hải ngoại và làm cascadeur ở Hollywood, anh trở về Việt Nam hoạt động trong vai trò diễn viên, nổi tiếng với loạt phim Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em. Sau phim Fan cuồng (2016) - đóng chung Thái Hòa, nghệ sĩ hạn chế hoạt động nghệ thuật trong nước. Từ năm 2017 đến nay, Johnny Trí Nguyễn chưa tham gia dự án điện ảnh Việt nào.

Nghệ sĩ Tự Long bên Johnny Trí Nguyễn ở lễ khai máy. Ảnh: Xuân Thơ

Thỉnh thoảng, anh đóng các phim Hollywood với vai phụ, như Da 5 Bloods (2020) - tác phẩm kinh phí 45 triệu USD phát trên Netflix, do đạo diễn Spike Lee thực hiện. Năm 2023, anh góp mặt trong series The Continental: From the World of John Wick - tiền truyện về John Wick, đóng cùng Nhung Kate. Ngoài việc tập luyện, tài tử hướng đến lối sống thiền định để đạt được sự tỉnh thức trong cuộc sống.

Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng" - phim tiêu biểu trong sự nghiệp anh Cảnh hành động của Johnny Trí Nguyễn trong "Dòng máu anh hùng". Video: Đoàn phim cung cấp

