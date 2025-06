Johnny Depp nói 'bị chơi xấu' trong vụ kiện Amber Heard

Johnny Depp nói "cả tin khi yêu" và bị người quen "chơi xấu" trong vụ Amber Heard kiện anh tội phỉ báng.

Trên The Sunday Times ngày 21/6, Johnny Depp kể lại khoảng thời gian ly hôn và kiện Amber Heard năm 2022, cũng như việc tài tử bị xử thua trong vụ tố tờ The Sun gọi mình là "kẻ đánh vợ" năm 2020. Suốt nhiều năm tố tụng, tài tử tiết lộ bị một số người trong giới Hollywood chơi xấu dù trước đó họ thân với anh.

Johnny Depp tại buổi quảng bá phim "Modi, Three days on the Wing of Madness" tại Tây Ban Nha tháng 11/2024. Ảnh: USA Today

Trong bài phỏng vấn, trang tin mô tả cơn phẫn nộ sao Cướp biển vùng Caribbe dành cho những người phản bội "đang sục sôi, mãnh liệt". Chẳng hạn như Tracey Jacobs - đại diện của nghệ sĩ từ năm 1988 đến năm 2016. Trong một phiên tòa năm 2022, bà khai rằng nhiều hãng phim "ngần ngại hợp tác" Depp do anh có thói quen đi trễ. Anh phủ nhận điều này sau đó.

Johnny Depp nói: "Dẫu tôi kỳ lạ thế nào, tôi vẫn có những điểm đáng tin cậy. Lòng trung thành là thứ cuối cùng người ta có thể nghi ngờ về tôi. Tôi đã làm việc với một người đại diện suốt 30 năm, nhưng bà ta lại nói tôi là kẻ khó khăn trước tòa".

Anh gọi nhóm người đâm sau lưng anh là "kẻ giả tạo". Trước mặt diễn viên, họ luôn nói dối và tung hô anh nhưng lén nói nhiều điều kinh khủng về tài tử. Depp cho rằng họ làm vậy chỉ vì tiền. Tài tử chỉ trích thêm ba người khác nhưng không nêu tên, cho biết bị họ làm tổn thương. Trước đây, nhóm này từng dự nhiều bữa tiệc của các con nhà Depp - Lily-Rose và John Christopher - khi cả hai còn nhỏ, chơi đùa với bọn trẻ.

Ngoài ra, Johnny Depp ví bản thân như "hình nhân thử nghiệm (crash test dummy)" của chiến dịch MeToo - phong trào nổi lên từ năm 2017 với mục tiêu nâng cao nhận thức về vấn nạn quấy rối tình dục, nhất là trong môi trường làm việc. Nghệ sĩ nói biết lý do nhiều người không bênh vực anh khi đó, cho rằng họ "sợ phải đưa ra lựa chọn đúng đắn" nhưng gây tổn hại chính mình.

"Tôi thuộc thời trước khi MeToo phổ biến. Tôi như hình nhân thế mạng của MeToo. Chuyện của tôi trước cả vụ của Harvey Weinstein. Tôi hứng chịu tất cả, gánh chịu mọi thứ. Tôi muốn biết trong số hàng trăm người mà mình từng gặp trong ngành này, ai đã chọn nước đi an toàn", diễn viên giải thích.

Johnny Depp trên bìa tạp chí số tháng 6. Ảnh: The Sunday Times

Theo Independent, mâu thuẫn của Johnny Depp và Amber Heard bắt đầu từ năm 2016 - một năm trước khi "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein vướng bê bối tình dục rúng động làng giải trí. Thời điểm ấy, Heard đệ đơn ly hôn, sau đó tố chồng cũ ngược đãi thể xác và lăng mạ cô.

Năm 2018, sự việc ồn ào trở lại khi Heard đăng bài viết trên tờ Washington Post, nói bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù không trực tiếp nhắc tên Depp, thông tin khiến anh bị tẩy chay. Nhiều hãng phim ngừng hợp tác với anh sau đó để tránh rắc rối. Johnny Depp quyết định kiện cô tội phỉ báng và thắng kiện năm 2022. Năm 2023, anh tuyên bố "không có nhu cầu trở lại Hollywood" vì thấy bị cô lập.

Dù các nhà sản xuất dè chừng trước ồn ào của Depp, lượng fan ủng hộ anh áp đảo Amber Heard trong suốt quá trình kiện tụng. Hơn 4,5 triệu người ký đơn kiến nghị loại cô khỏi vai chính của dự án Aquaman 2, khi đó trong quá trình sản xuất.

Amber Heard và Johnny Depp trong một phiên tòa năm 2022. Ảnh: AP

Cũng trên The Sunday Times, Johnny Depp không trả lời trực tiếp khi được hỏi có cảm thấy khó khăn khi chứng kiến "người mình từng yêu" bị công kích. Depp bất ngờ chuyển hướng câu chuyện sang tuổi thơ của mình, bàn về nguồn gốc của "việc yêu" và các rắc rối giữa các thành viên trong gia đình.

Nghệ sĩ kể: "Về cách bản thân được nuôi dạy, tôi không nói gia đình mình thiếu tình thương nhưng đó là kiểu tình yêu căng thẳng. Tôi cũng không nghĩ bản thân, các anh chị em hay bố mẹ thực sự trải qua thứ tình yêu lớn lao hay hạnh phúc trọn vẹn".

Anh tự nhận xét là "người cả tin" khi yêu, nói tiếp: "Những trải nghiệm đầu đời của tôi với thứ gọi là 'tình yêu' là gì? Rõ ràng chúng mù mờ. Nếu bạn là một kẻ dễ tin người giống tôi, đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt ai đó, thấy được nỗi buồn hay cô đơn nơi họ thì bạn đã muốn giúp họ. Nhưng làm ơn lại mắc oán".

Hiện Johnny Depp "làm lành" với Hollywood khi nhận vai chính trong Day Drinker - đóng cùng Penélope Cruz, dự kiến ra mắt năm 2026. Về cuộc sống hiện tại, anh tuyên bố không hối tiếc điều gì bởi không thể can thiệp những chuyện đã qua.

Trailer phim 'Jeanne du Barry' Trailer phim "Jeanne Du Barry" (2023), tác phẩm gần nhất Johnny Depp đóng chính. Video: Notorious Pictures

Johnny Depp, 62 tuổi, là một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí Hollywood. Tài tử bắt đầu sự nghiệp trong vai trò chơi guitar ở ban nhạc The Kids. Năm 1983, diễn viên cưới vợ đầu là Lori Anne Allison - người sau này giới thiệu Depp với ngôi sao Nicolas Cage. Anh bước vào con đường diễn xuất khi đảm nhận vai phụ trong A Nightmare on Elm Street (1984), sau đó nổi tiếng với vai chính ở tác phẩm Edward Scissorhands (1990). Dự án gần nhất của anh là Modi: Three Days on the Wing of Madness với vai trò đạo diễn, ra mắt tháng 11/2024.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Johnny Depp viết nhạc, hát rock, vẽ tranh, làm thơ. Sau khi thắng kiện Amber Heard, anh thực hiện chuyến lưu diễn cùng bạn thân Jeff Beck nhằm quảng bá album 18 - sản phẩm âm nhạc cả hai hợp tác sản xuất. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não.

Amber Heard, 39 tuổi, là diễn viên kiêm người mẫu Mỹ. Sau khi kết thúc vụ kiện phỉ báng Johnny Depp cuối năm 2022, cô rời Mỹ đến Tây Ban Nha cùng con gái Oonagh Paige, bốn tuổi, và người yêu đồng tính - nhiếp ảnh gia Bianca Butti, 44 tuổi. Theo Daily Mail, Heard đang sống tại khu nhà khu thượng lưu ở Madrid. Hôm 11/5, cô thông báo có cặp sinh đôi trai gái.

Phương Thảo (theo The Times, Variety, Independent)