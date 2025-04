Johnny Depp làm lành với Hollywood

Tài tử Johnny Depp đóng chính phim giật gân "Day Drinker", sau hai năm tuyên bố không muốn quay lại Hollywood.

Nhà sản xuất công bố hình ảnh đầu tiên của Johnny Depp trong phim hôm 14/4. Tác phẩm là sự trở lại của diễn viên tại Hollywood sau các vụ kiện với vợ cũ Amber Heard hồi tháng 6/2022.

Ở Liên hoan phim Cannes 2023, tài tử cho biết không quan tâm "kinh đô điện ảnh Mỹ" nữa vì thấy bị cô lập, bị loại khỏi các phim. Năm 2020, tòa án Anh ra phán quyết chống lại Depp trong vụ tài tử kiện tờ The Sun mô tả anh là "kẻ đánh vợ". Vì vậy, hãng Warner Bros. Pictures quyết định cắt bỏ vai phù thủy Gellert Grindelwald của anh trong Fantastic Beasts. "Tôi không có nhu cầu trở lại Hollywood", Depp nói.

Tạo hình Johnny Depp trong phim "Day Drinker". Ảnh: Lionsgate

Trong Day Drinker, Depp vào vai vị khách bí ẩn trên một du thuyền hạng sang. Anh tình cờ gặp nhân viên pha chế (Madelyn Cline thủ vai). Họ nhanh chóng bị cuốn vào mối quan hệ với tên tội phạm (Penélope Cruz đóng).

Phim do đạo diễn Marc Webb - người từng chỉ đạo 500 Days of Summer và Snow White - thực hiện. Trên People, đại diện êkíp nói dự án đang trong quá trình ghi hình tại Tây Ban Nha. Tác phẩm là lần thứ tư Depp và Penélope Cruz hợp tác sau các phim Blow, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides và Murder on the Orient Express. Dàn diễn viên còn có Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto và Anika Boyle.

Johnny Depp, 62 tuổi, là một trong những tên tuổi lớn của làng giải trí Hollywood. Tài tử bắt đầu sự nghiệp trong vai trò chơi guitar ở ban nhạc The Kids. Năm 1983, diễn viên cưới vợ đầu là Lori Anne Allison - người sau này giới thiệu Depp với ngôi sao Nicolas Cage. Anh bước vào con đường diễn xuất khi đảm nhận vai phụ trong A Nightmare on Elm Street (1984), sau đó nổi tiếng với vai chính ở tác phẩm Edward Scissorhands (1990). Dự án gần nhất của anh là Modi: Three Days on the Wing of Madness với vai trò đạo diễn, ra mắt tháng 11/2024.

Trailer phim 'Jeanne du Barry' Trailer phim "Jeanne Du Barry" (2023), tác phẩm gần nhất Johnny Depp đóng chính. Video: Notorious Pictures

Ngoài sự nghiệp diễn xuất thành công, Johnny Depp viết nhạc, hát rock, vẽ tranh, làm thơ. Sau khi thắng kiện Amber Heard, anh thực hiện chuyến lưu diễn cùng bạn thân Jeff Beck nhằm quảng bá album 18 - sản phẩm âm nhạc cả hai hợp tác sản xuất. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não.

Quế Chi (theo Variety, People)