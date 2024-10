Johnny Depp mở triển lãm nghệ thuật đầu tiên ở New York

New YorkTài tử Johnny Depp sẽ trưng bày loạt tranh tự sáng tác tại triển lãm "A Bunch of Stuff", từ ngày 4/10 đến 30/11.

Johnny Depp, 61 tuổi, có mặt trong buổi ra mắt triển lãm hôm 30/9 tại Manhattan. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo khách mời gồm người thân, đồng nghiệp và nhiều nghệ sĩ quốc tế. Chị gái của diễn viên - Christi Dembrowsk - và nhà sản xuất phim Cướp biển Caribbean: Lời nguyền của tàu Ngọc trai đen - Jerrry Bruckheimer - cũng đến ủng hộ anh.

Johnny Depp diện áo khoác dài phối cùng giày họa tiết sơn phun tại buổi quảng bá ngày 30/9. Ảnh: GC Images

Theo website đơn vị tổ chức, A Bunch of Stuff là triển lãm đa phương tiện có nhiều khu vực theo mô hình "không gian đắm chìm" (immersive rooms). Người xem sẽ chiêm ngưỡng những tác phẩm chưa từng công bố của Johnny Depp ở dạng vật lý và kỹ thuật số. Tranh phản ánh các giai đoạn trong cuộc đời diễn viên và con đường sáng tạo nghệ thuật của anh.

Bên trong buổi triển lãm "A Bunch of Stuff" của Johnny Depp Bên trong buổi ra mắt triển lãm "A Bunch of Stuff". Ngoài tranh vẽ, nhiều vật dụng cá nhân của nghệ sĩ cũng được trưng bày. Video: Pantheon Art

Trong cuộc phỏng vấn với People tháng 9, Johnny Depp cho biết với anh, nghệ thuật là "thánh địa". Anh nói: "Những tác phẩm được sinh ra từ những khoảng thời gian khác nhau, là phần sót lại của quá khứ. Sự sáng tạo không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng với tôi đó là điều thoải mái".

Triển lãm do Bauart - đơn vị chuyên quản lý các trưng bày cao cấp, xưởng vẽ Pantheon Art hợp tác tổ chức. Theo People, ông Guy Vesey - đồng sáng lập Bauart - từng bày tỏ ấn tượng với tài năng của "chàng Jack" trong một phát biểu trước đây. Ông cho biết: "Johnny Depp được thế giới tôn vinh với tư cách một diễn viên, đạo diễn và nghệ sĩ tài ba. Điều ít ai biết là hội họa đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh từ khi còn nhỏ".

Vesey nói thêm: "Chúng tôi tin rằng A Bunch of Stuff sẽ truyền cảm hứng sáng tạo cho mọi khách tham quan, để hiểu điều Depp thể hiện rằng nghệ thuật không chỉ là tranh trên canvas. Nghệ thuật còn có thể chữa lành, biến đổi và trao quyền cho mọi lứa tuổi, bất kể xuất thân hay kinh nghiệm".

Một góc triển lãm của Johnny Depp. Ảnh: Instagram A Bunch of Stuff

Johnny Depp sinh năm 1963, là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood. Anh say mê hội họa trước khi nổi tiếng nhờ phim ảnh. Depp từng nói: "Tôi luôn sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc, khắc họa những người quan trọng nhất đối với tôi như gia đình, bạn bè và người tôi ngưỡng mộ". Hồi tháng 7, anh tổ chức trưng bày và bán bản in bộ sưu tập bốn tranh có chủ đề bài Tarot tại London, mỗi bức giá 3.950 bảng. Năm 2022, tài tử kết hợp phòng triển lãm tại Anh, bán hơn 780 bức in từ các bản gốc bộ sưu tập Friends & Heroes với giá 3.950 bảng mỗi bản, thu về 5 triệu USD.

Tháng 5/2022, Depp nhiều lần vẽ tranh khi ra tòa ở các phiên tranh tụng với vợ cũ - diễn viên Amber Heard. Ngày thứ chín của phiên xử, anh vẽ một bức chân dung phụ nữ lúc chờ bồi thẩm đoàn. Video Depp khoe thành quả với luật sư hút bốn triệu lượt xem trên TikTok trong một ngày.

Phương Thảo (theo People, Daily Mail)