Johnny Depp vẽ tranh tôn vinh người yêu cũ

Tài tử Johnny Depp vẽ bạn gái cũ - ca sĩ Vanessa Paradis - trong bộ sưu tập "Tarot" lấy ý tưởng từ bộ bài bói cùng tên.

Theo Sky News, Johnny Depp tri ân Vanessa Paradis qua bức tác phẩm The Empress (Hoàng hậu). Trong tranh, tài tử vẽ tình cũ dựa theo bức chân dung anh từng thực hiện và được cô sử dụng làm bìa album Divinidylle (2007), thêm chiếc vương miện.

"Vương miện trông như đã vượt qua vô vàn bão tố, đại diện lòng can đảm và sức mạnh niềm tin của cô ấy. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, người phụ nữ này vẫn tỏa sáng", nghệ sĩ cho biết.

Johnny Depp và Vanessa Paradis yêu nhau 14 năm, có hai con chung - Lily-Rose, 25 tuổi, và Jack Depp, 22 tuổi - nhưng không kết hôn. Cả hai chia tay năm 2012, giữ mối quan hệ bạn bè. "Chúng tôi gắn bó với nhau trong mấy chục năm. Tôi biết con người thật của cô ấy. Paradis phi thường, lý tính, thực tế. Cô ấy là người tôi không bao giờ có thể trở thành", diễn viên nói về người yêu cũ khi giới thiệu tranh.

Tranh "The Empress" (trái) và bìa đĩa nhạc "Divinidylle" của Vanessa Paradis. Ảnh: PA Media Assigments

Bên cạnh The Empress, ba bức còn lại là The Emperor (Hoàng đế), The Lovers (Những tình nhân) và Strength (Sức mạnh) được Johnny Depp lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của anh. Diễn viên chọn chủ đề tarot vì luôn tò mò về thuật bói, mô tả bốn tác phẩm "đại diện cho từng giai đoạn cụ thể trong đời".

Johnny Depp tiết lộ hình tượng con voi trong Strength dựa trên tranh khổ lớn anh từng sáng tác khi Paradis mang thai con đầu lòng. Nghệ sĩ nói bản năng làm mẹ của bạn gái giúp anh có ý tưởng về sức mạnh nội tại, quyết định chọn con vật này.

"Voi là một loài động vật bí ẩn. Bản chất của chúng không hung tợn nhưng sẵn sàng bảo vệ con đến cùng trước mọi kẻ thù. Chúng có sự đồng cảm, rất thông minh và trung thành", tài tử cho biết.

Từ trái qua: "The Lovers", "The Emperor", "The Empress" và "Strength" tại phòng triển lãm Castle Fine Art. Ảnh: Instagram Castle Fine Art

Với The Lovers, Johnny Depp mô tả tranh giống như "phần mở đầu của câu chuyện". Anh vẽ một người đàn ông bảo vệ cô gái phía sau bằng một nhành hồng.

Về The Emperor, Johnny Depp nói tác phẩm đại diện cho "quyền lực dại khờ". Tài tử khắc họa một ông vua chỉ có miệng và hai má hồng. Anh tự nhận xét nhân vật không đáng tin tưởng.

"Gã này có thể bị thay thế và đào thải sau một lần lên ngôi. Nếu đặt cạnh The Empress, bạn sẽ đặt niềm tin vào nhân vật nào hơn? Đương nhiên là hoàng hậu", diễn viên nói thêm. Daily Mail cho rằng tác phẩm lấy cảm hứng từ bộ phim Jeanne du Barry của Depp.

Johnny Depp bên bốn tác phẩm cỡ nhỏ. Ảnh: Pantheon Art

Các tác phẩm được trưng bày và bán với giá 3.950 bảng (hơn 5.000 USD) mỗi bức tại phòng tranh Castle Fine Art, London từ ngày 18/7. Giám đốc điều hành phòng trưng bày - Ian Weatherby-Blythe - nhận xét bộ sưu tập mới của Johnny Depp bộc lộ rõ nhất con người của anh. "Bốn tác phẩm đều mang màu sắc cá nhân rõ nét, thể hiện được kỹ năng hội họa tài ba của Johnny", Weatherby-Blythe đánh giá.

Johnny Depp say mê hội họa trước khi nổi tiếng nhờ phim ảnh. Diễn viên từng nói: "Tôi luôn sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc, khắc họa những người quan trọng nhất đối với tôi như gia đình, bạn bè và những người tôi ngưỡng mộ". Tháng 7/2022, Depp kết hợp phòng triển lãm tại Anh, bán hơn 780 bức in từ các bản gốc thuộc bộ sưu tập Friends & Heroes với giá 3.950 bảng mỗi bản, thu về 5 triệu USD.

Tháng 5/2022, Depp nhiều lần vẽ tranh khi ra tòa ở các phiên tranh tụng với vợ cũ - diễn viên Amber Heard. Ngày thứ chín của phiên xử, anh vẽ một bức chân dung phụ nữ lúc chờ bồi thẩm đoàn. Video Depp khoe thành quả với luật sư hút bốn triệu lượt xem trên TikTok trong một ngày. Ngày 27/4, anh vẽ bức tranh khác, tô màu hồng, tím, được tờ New York Post bình luận là "khoảnh khắc Picasso".

Johnny Depp vẽ tranh tại tòa Johnny Depp vẽ tranh tại tòa. Video: Tiktok Johnny Depp Fam

