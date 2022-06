Johnny Depp không đóng tiếp 'Pirates of the Caribbean'

Tài tử Johnny Depp phủ nhận tin nhận 301 triệu USD để trở lại thương hiệu "Pirates of the Caribbean" của Disney.

Ngày 27/6, theo Fox News, đại diện của diễn viên phủ nhận các tin đồn về việc anh quay lại giữ vai thuyền trưởng Jack Sparrow. Trước đó, trang tin Poptopic của Australia cho biết Disney và Depp đạt thỏa thuận trị giá 301 triệu USD để anh trở lại thương hiệu Pirates of the Caribbean. Trang này khẳng định một nhân viên nội bộ của hãng phim đã tiết lộ thông tin cho họ.

Trong phiên đối tụng với vợ cũ Amber Heard hồi tháng 5, Johnny Depp nói cảm thấy bị Disney phản bội khi đuổi anh khỏi dự án. Hãng phim chấm dứt hợp đồng với tài tử sau khi Heard đăng bài viết về việc là nạn nhân bạo hành gia đình trên tờ Washington Post năm 2018.

Johnny Depp trong vai thuyền trưởng Jack Sparrow. Ảnh: AP

Đầu tháng 6, Depp thắng kiện trong phiên tòa kiện Amber Heard bôi nhọ danh dự, khiến sự nghiệp của anh sa sút. Tài tử sẽ nhận bồi thường 10,35 triệu USD từ vợ cũ nhưng cũng phải trả cô hai triệu USD vì một số thông tin phía anh đưa ra trên tờ Daily Mail.

Pirates of the Caribbean là một trong những thương hiệu phim thành công nhất mọi thời, đạt doanh thu 4,5 tỷ USD sau năm phần. Tuy nhiên, ngôi sao chính Johnny Depp vướng nhiều bê bối đời tư khiến thương hiệu bị ảnh hưởng. Đồng thời, tài tử bắt đầu bộc lộ dấu hiệu tuổi tác. Tập phim gần nhất - Dead Men Tell No Tales (2017) - đạt doanh thu 795 triệu USD, thấp thứ hai trong năm phần, không đạt kỳ vọng của hãng.

Pirates of the Caribbean 5 Phần năm "Pirates of the Caribbean". Video: Disney

Phương Mai (theo Fox News)