Johnny Depp hát tri ân bạn quá cố

Johnny Depp, 59 tuổi, hát tặng bạn thân quá cố Jeff Beck trong đêm nhạc tưởng niệm tại nhà hát Royal Albert Hall ở London (Anh), ngày 22/5.

Theo ET, Depp nói tại đêm nhạc: "Đây là một lời tạm biệt đẹp dành cho Beck. Mong bình an sẽ đến với mọi người có mặt hôm nay". Tài tử hát bài Isolation của huyền thoại John Lennon - ca khúc nói về sự cô đơn và từng được diễn viên cùng Beck trình bày tại chuyến lưu diễn vào tháng 7 năm trước, sau khi Depp thắng kiện vợ cũ Amber Heard.

Johnny Depp hát Isolation của John Lennon Depp hát "Isolation" của John Lennon. Video: YouTube Incognito

Tham gia đêm nhạc còn có các nghệ sĩ nổi tiếng như Ronnie Wood (thành viên nhóm The Rolling Stones), Imelda May hay Rod Steward. Ngoài hát, Depp phụ trách chơi guitar trong phần trình diễn các bài hát cũ của Beck. Sau khi kết thúc đêm nhạc, diễn viên bước xuống sân khấu, bắt tay và gửi lời cảm ơn khán giả.

Năm 2016, Depp và Beck biết nhau khi có cùng đam mê guitar. Beck đánh giá ngôi sao Pirates of the Caribbean có khả năng sáng tác và cảm thụ âm nhạc. Tháng 7/2022, hai nghệ sĩ hợp tác ra mắt album tên 18, chủ yếu gồm các bản cover từ những ca khúc bất hủ.

Depp nói trong buổi phát hành album: "Thật vinh dự khi được sáng tác và chơi nhạc cùng Beck, một trong những tay guitar xuất sắc và là người anh thân thiết của tôi. Beck là người đóng vai trò chính trong album, do đó, tôi mong mọi người sẽ tôn trọng đóng góp của anh ấy thay vì chú ý đến việc Johnny Depp có thể chơi rock".

Depp (phải) và Beck (trái) trong chuyến lưu diễn tại Bắc Mỹ vào tháng 10/2022. Ảnh: NME

Beck sinh năm 1944 tại Wallington, London (Anh) và là thành viên của nhóm The Yardbirds. Ông mất ngày 10/1 năm nay, ở tuổi 78, do bệnh viêm màng não. Beck được The Guardian miêu tả là một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại của nền âm nhạc và có bảo hiểm ngón tay trị giá bảy triệu bảng. Nghệ sĩ là người tiên phong ở thể loại jazz-rock, đồng thời mở đường cho sự phát triển của psychedelic rock và heavy metal. Suốt sự nghiệp, Beck giành tám giải Grammy và được trao danh hiệu Ivor Novello hồi năm 2014 vì những cống hiến cho nền âm nhạc Anh.

Theo Variety, Johnny Depp đáp chuyến bay đến London vào ngày 18/5 để chuẩn bị cho đêm nhạc sau khi trở về từ buổi ra mắt phim Jeanne du Barry tại Liên hoan phim Cannes 2023. Dù có nhiều ý kiến liên quan đến vụ kiện với vợ cũ, tài tử nhận tràng vỗ tay dài bảy phút sau khi tác phẩm được công chiếu. Trong buổi họp báo sau ra mắt phim, Depp cho biết anh cảm thấy tự hào khi nhìn thấy phản ứng của khán giả, đồng thời phủ nhận tin đồn quay trở lại Hollywood.

Quốc Bảo