Johnny Depp chống nạng sau buổi diễn

ScotlandJohnny Depp bị gãy mắt cá chân, phải chống nạng sau buổi diễn của nhóm Hollywood Vampires, do anh đồng sáng lập.

Theo Daily Mail, tối ngày 14/7, Johnny Depp bị bắt gặp đang chống nạng bước ra từ một khách sạn ở Glasgow (Scotland). Tài tử có buổi biểu diễn với ban nhạc Hollywood Vampires, hôm 12/7.

"Tôi gặp sự cố hồi cuối tháng 5, tôi không nhớ rõ là đâu đó ở Liên hoan phim Cannes hoặc tại nhà hát Royal Albert Hall, ở Anh", diễn viên cho biết trên trang cá nhân.

Johnny Depp chống nạng khi rời khỏi khách sạn ở Glasgow, hôm 14/7. Ảnh: Daily Mail

Johnny Depp được bác sĩ khuyên tránh hoạt động mạnh, không nên di chuyển nhiều để phục hồi. Vì vậy, nghệ sĩ phải dời lại ba show của nhóm ở Mỹ, hồi cuối tháng 5.

Dù chưa phục hồi hoàn toàn, Depp vẫn tái xuất cùng ban nhạc trên sân khấu Lễ hội Pinkpop ở Hà Lan, ngày 19/6. Sau đó, họ di chuyển đến Bỉ để phục vụ khán giả ở show Graspop Metal Meet. Tour diễn của tài tử dự kiến kéo dài đến hết tháng 7.

Hôm 10/7, nhóm có màn trình diễn ở sân khấu O2 Arena (London, Anh). Trong chương trình, Depp bày tỏ tình yêu với con gái Lily-Rose Depp, sau khi cô chịu làn sóng chỉ trích vì đóng chính trong loạt phim The Idol.

Ở buổi diễn, Depp mặc chiếc blazer cộc tay, có tên của con gái được khâu vào ve áo. Tài tử nói dù bận rộn, vẫn luôn dành tình cảm của mình cho Lily. Theo nguồn tin của Daily Mail, Johnny Depp không cảm thấy khó xử về những cuộc tranh cãi liên quan đến series. Ngược lại, tài tử cho rằng con gái "đang làm điều gì đó đúng đắn thì mới thu hút được nhiều sự chú ý đến vậy". Depp thích việc Lily tạo dựng sự nghiệp riêng của mình, thử thách bản thân để đảm nhiệm những vai diễn khó.

Johnny Depp (trái) biểu diễn cùng ban nhạc Hollywood Vampires ở Anh, hôm 10/7. Ảnh: Instagram Hollywood Vampires

Sau khi thắng vụ kiện với Amber Heard vào tháng 6/2022, Johnny Depp rời Hollywood và thực hiện chuyến lưu diễn cùng bạn thân là Jeff Beck nhằm quảng bá album 18 - sản phẩm âm nhạc cả hai hợp tác sản xuất. Tài tử chuyển đến sống ở vùng quê thuộc hạt Somerset (Anh), sau khi Beck qua đời vì bệnh viêm màng não. Đầu tháng này, một nguồn tin tiết lộ với TMZ, tài tử cũng bị stress nặng sau khi tham dự lễ tưởng niệm người bạn Jeff Back.

Nghệ sĩ thường xuyên chơi guitar, lập nhóm Hollywood Vampires với Alice Cooper và Joe Perry vào năm 2012. Họ cover lại các bản nhạc của The Who, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Doors, đồng thời biểu diễn các bài hát do ban nhạc tự sáng tác. Tên nhóm ban đầu được lấy cảm hứng từ một quán rượu do Cooper thành lập vào những năm 1970.

Hollywood Vampires - Whole Lotta Love MV "Whole Lotta Love" của nhóm Hollywood Vampires. Video: YouTube Hollywood Vampires

Quế Chi (theo Daily Mail)