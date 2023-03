Johnny Depp tận hưởng bình yên sau thắng kiện

AnhTài tử Johnny Depp rời Hollywood, về sống ở nông thôn, tránh xa ồn ào sau khi thắng kiện vợ cũ Amber Heard.

Hôm 24/3, ngôi sao Pirates of the Caribbean nói về lý do chuyển đến vùng nông thôn nước Anh trong bài phỏng vấn với tạp chí địa phương Somerset Life: "Tôi đơn giản thích vùng Somerset. Người dân Anh rất tuyệt. Họ luôn chào bạn như một hàng xóm bình thường thay vì làm quá lên. Tôi không cảm thấy phiền nếu ai đó muốn xin chữ ký hoặc trò chuyện, chỉ cần họ tránh những lúc tôi đang dành thời gian riêng tư với gia đình. Ở đây, tôi có thể vào một cửa hàng tạp hóa và không bị ai đòi chụp ảnh cùng".

Johnny Depp định cư ở Anh sau khi thắng phiên tòa với vợ cũ Amber Heard. Ảnh: ABC

Theo Evening Standard, năm 2014, Depp chi gần 16 triệu USD mua một biệt thự phong cách thế kỷ 19 ở Somerset. Nhà có 12 phòng ngủ và tám phòng tắm, nằm trên khu đất rộng hơn 3,4 km2 có cây xanh bao quanh. Robert Miller - chủ một cửa hàng đồ cổ địa phương - cho biết tài tử mua nhiều món độc đáo để trang trí, đa phần là tranh ảnh, nhạc cụ và dụng cụ mỹ thuật.

Johnny Depp cho biết cuộc sống bình lặng phù hợp với tính cách bản thân. Dù nổi tiếng toàn cầu, diễn viên tự nhận hướng nội. Anh thường ngại ngùng khi gặp người lạ và muốn có nhiều thời gian riêng tư. "Nơi ở mới cho tôi cơ hội được sống đúng với con người mình", diễn viên nói thêm.

Sau khi thắng kiện, Depp dành vài tháng tham gia tour của tay guitar Jeff Beck. Hai người hợp tác cho album 18, lấy cảm hứng từ việc cảm thấy trẻ trung mỗi khi họ đứng trên sân khấu. Diễn viên cũng chuyển hẳn tới Anh sống để thuận tiện cho sự nghiệp âm nhạc. Đồng thời, Depp hiện đóng dự án phim Jeanne du Barry tại Pháp. Tuy nhiên, tài tử quyết định đến Somerset ở ẩn sau khi Jeff Beck qua đời vì bệnh viêm màng não nhiễm khuẩn hồi đầu năm.

Khu đất của Johnny Depp tại Somerset, Anh. Ảnh: Daily Mail

Cuối năm 2022, Depp công khai tình cảm với luật sư người Anh - Joelle Rich. Nguồn tin cho biết cô sống ở London, ly thân chồng, có hai con riêng. Rich tốt nghiệp đại học Birmingham và trường luật BPP ở London. Cô từng tham gia đội ngũ pháp lý của diễn viên trong phiên tòa tại Anh năm 2020. Khi đó, Depp kiện công ty News Group Newspapers và tờ The Sun tội bôi nhọ danh dự. Rich không tham gia phiên xử của Depp với Amber Heard ở Mỹ nhưng thường xuyên có mặt tại tòa để ủng hộ anh.

Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp khởi nguồn từ bài viết của Amber Heard trên Washington Post năm 2018, hai năm sau khi họ ly hôn. Trong đó, Heard kêu gọi phản đối bạo lực tình dục, xem bản thân là nạn nhân của bạo hành gia đình. Dù cô không trực tiếp nhắc tên Depp, tài tử bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Tháng 6/2022, tòa ra phán quyết Amber Heard phải nộp phạt 10,35 triệu USD vì các tội danh liên quan đến phỉ báng. Heard được nhận hai triệu USD tiền bồi thường từ phía Depp, vì một luận điểm luật sư phía tài tử nêu ra trong các bài viết trên tờ Daily Mail. Hai bên sau đó đồng ý hòa giải. Heard trực tiếp trả Depp một triệu USD thay cho khoản tiền phạt. Tài tử viết trên trang cá nhân sau vụ kiện: "Bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc đời cho tôi. Tôi thực sự biết ơn".

Johnny Depp cảm ơn fan Johnny Depp đăng video cảm ơn người hâm mộ ủng hộ suốt vụ kiện với Amber Heard. Video: Johnny Depp Instagram

Phương Mai (theo People, Somerset Life)