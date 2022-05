Johnny Depp - Amber Heard: Bi hài khi ra tòa

Hashtag "công lý cho Johnny Depp" có hơn một tỷ lượt xem trên Tiktok, còn từ khóa ủng hộ Amber Heard chỉ thu hút 22 triệu lượt người theo dõi.

Ngày 2/5 (giờ Fairfax, Virginia), phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard tiếp tục, lần đầu diễn viên phim Aquaman cung cấp lời khai, sau khi chồng cũ của cô đã đưa toàn bộ bằng chứng liên quan.

Vụ kiện bắt nguồn từ bài trả lời phỏng vấn của Amber Heard trên tờ Washington Post năm 2018, hai năm sau khi cặp sao ly hôn. Trong đó, diễn viên nói cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, khiến Depp bị Hollywood tẩy chay, mất nhiều dự án. Anh kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng, Heard kiện ngược, đòi bồi thường 100 triệu USD với tội tương tự.

Khi mới kiện tụng, Johnny ở vào thế khó, bởi tội phỉ báng vốn khó chứng minh, do Heard không trực tiếp nhắc tên Depp trong bài viết của cô. Tuy nhiên, theo tờ The List, chiến thắng không phải mục đích chính của Depp. Anh muốn giành lại hào quang, đồng thời chiếm thiện cảm từ người hâm mộ.

Tờ Telegraph bình luận nỗ lực cứu vãn danh tiếng của Depp biến phiên tòa trở thành một bộ phim đan xen giữa bi, hài kịch. Theo nguyện vọng của phía Johnny Depp, toàn bộ phiên tòa dự kiến sáu tuần - hiện kết thúc tuần thứ ba - được phát trực tiếp, khiến hai bên không thể quyết định tình tiết nào được giấu kín hoặc công khai.

Johnny Depp kể chuyện bị mất ngón tay ở tòa Trong phiên xử hôm 20/4, Johnny Depp kể lại trước tòa những vụ cãi vã, xô xát với vợ cũ Amber Heard. Đỉnh điểm, Heard từng ném một chai thủy tinh, khiến anh bị đứt đầu ngón giữa một bàn tay. Video: Fox

Johnny Depp bước đầu lấy được tình cảm khán giả khi công khai góc khuất hôn nhân. Tại buổi thẩm vấn hôm 20/4, tài tử kể chuyện bị vợ ném một chai thủ, khiến anh bị đứt ngón tay năm 2015. Diễn viên cũng trần thuật câu chuyện xảy ra năm 2016, khi anh bày tỏ nguyện vọng ly hôn và đến căn hộ chung của hai người dọn đồ. Các nhân viên an ninh khi đó đã gửi ảnh giường ngủ Depp, nơi có một đống chất thải. Heard lý giải đó là phân chó, nhưng nam diễn viên không tin vì hai chú chó của họ quá nhỏ, khẳng định đó là sản phẩm của người. Ngược lại, ở phiên tòa hôm 29/4, vệ sĩ Malcolm Connolly phủ nhận Johnny Depp tiểu tiện tại sảnh ngôi nhà của hai người, như lời Amber Heard khai, khiến tài tử bật cười.

Johnny Depp tả lại cảnh bị vợ cũ bạo hành hôm 20/4. Ảnh: AFP

Hôm 25/4, phía Johnny Depp tung một đoạn ghi âm, trong đó Heard thách anh công khai việc bị bạo hành: "Hãy nói với cả thế giới! Nói với họ rằng Johnny Depp, một gã đàn ông, cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình và xem có bao nhiêu người tin, đứng về phía anh". Luật sư của Depp cũng dẫn lại đoạn ghi âm mà Heard thừa nhận có đánh anh, từng được công bố năm 2020. Nhiều người sau đó cho biết sửng sốt trước tư tưởng của Heard. Trên mạng xã hội, họ bày tỏ quan điểm về việc phụ nữ lạm dụng quá mức phong trào "Me Too", trong khi "nam giới cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình".

Tài tử thừa nhận chứng nghiện rượu, từng nhiều lần cố cai nhưng không thành. Anh cho biết chưa từng đánh phụ nữ, người duy nhất từng bạo hành là bản thân. Dù phía Heard tung ra một số bằng chứng nam diễn viên miệt thị vợ béo, nhiều lần nói xấu cô với người quen, đa số khán giả đứng về phía Johnny.

Người hâm mộ vẫy chào Johnny Depp trước tòa Người hâm mộ vẫy chào Johnny Depp trước tòa, hôm 28/4. Video: AP, Youtube Law Crime Network

Amber Heard hiện gặp bất lợi. Nhiều nhân chứng từng làm việc với hai người như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Ngày 25/4, hãng mỹ phẩm Milani Cosmetics tố cáo diễn viên khai sai sự thật. Luật sư của cô nói thân chủ thường dùng bộ phấn của hãng che vết bầm tím sau khi bị chồng đánh. Tuy nhiên, đại diện Milani Cosmetics cho biết dòng sản phẩm ra mắt cuối năm 2017, trong khi các cáo buộc diễn ra từ năm 2014-2016. Video tố cáo Heard nói sai đạt 16 triệu lượt xem trên Tiktok.

Ngoài cuộc chiến trên tòa, cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông cũng thu hút khán giả. Hashtag "Justice for Johnny Depp" (Công lý cho Johnny Depp), "Team Johnny" lan tràn trên Facebook, Instagram và Twitter, khiến nhiều người hâm mộ so sánh sự việc với phong trào "giải phóng Briney" năm ngoái.

Theo tờ NBC News hôm 2/5, Amber Heard thất vọng vì dư luận ngả về phía Depp, nhiều bài báo cũng không bênh vực cô. Đỉnh điểm, cô bị hơn 2,6 triệu người ký đơn đòi tẩy chay, cắt vai trong Aquaman 2. Diễn viên vì thế quyết định thay đội PR trước ngày ra tòa.

Theo NY Times, Amber Heard thiệt thòi về mặt truyền thông vì không có lượng fan đông đảo như Depp. Ngày 28/4, nhiều người hâm mộ đứng ngoài tòa án, cầm biển cổ vũ tài tử. Mặc trang phục cướp biển, Jack Baker, 20 tuổi, nói: "Chúng tôi chỉ muốn cổ vũ thuyền trưởng của mình. Nếu anh ấy bị chìm tàu, chúng tôi cũng sẽ chìm theo".

Amber Heard nhiều lần diện trang phục tương tự chồng cũ lên tòa. Ảnh: CNP, AP

Maryam Alam và Alina Alam (29 tuổi) xuất hiện trước nơi xử án lúc 7h, nhưng vẫn không kịp vào dự phiên tòa. Cả hai lớn lên cùng nhiều tác phẩm của tài tử như Người kéo học yêu, Cướp biển vùng Caribbe, Charlie và nhà máy chocolate.

Andrea Diaz, phóng viên của tờ Washington Post, mang hai con lạc đà alpacas đến cổ vũ thần tượng. Trước đó, trong một phiên xử, luật sư của Amber Heard, Benjamin Rottenborn, hỏi Depp: "Thưa ông, nếu Disney đề nghị cátxê 300 triệu USD và một triệu con lạc đà alpacas (giống lạc đà đắt tiền) để ông quay trở lại đóng Pirates of the Caribbean, ông cũng nhất định không đồng ý phải không". Tài tử khẳng định không bao giờ làm việc với Disney thêm lần nữa. Các fan của Depp cho rằng việc lạc đà alpacas xuất hiện ở nơi xử án có thể khích lệ tinh thần anh. Trong một video, Andrea Diaz kể Depp thoáng ngạc nhiên khi thấy hai con vật, sau đó anh nhanh chóng mỉm cười, vẫy tay với người hâm mộ.

Biểu cảm của Amber Heard trên phiên tòa chống lại Biểu cảm của Amber Heard khi chồng cũ Johnny Depp phủ nhận chê cô béo, ở phiên xử hôm 22/4. Hai diễn viên đều tố cáo bị đối phương chế nhạo ngoại hình lẫn nhau. Video: Youtube Law Crime Network

Theo tờ Telegraph, Amber Heard sẽ trở thành tâm điểm khi cô "phản đòn" trong tuần tới. Những ngày qua, cô không phát biểu trước tòa. Ngôi sao im lặng, điềm tĩnh trước mọi lời phê phán. Cô ngồi cách chồng cũ khoảng 15 mét, tránh giao tiếp bằng mắt với anh. Tờ Deadline bình luận: "Amber sẽ chứng minh mình là vũ khí hạng nặng chống lại Depp". Tuy nhiên, nhiều fan thất vọng vì tỷ phú Elon Musk và tài tử James Franco - hai người được cho là từng có quan hệ tình cảm với Amber Heard - từ chối ra tòa làm chứng cho cô.

Ngoài diễn biến chính, nhiều chuyện bên lề phiên tòa của cặp sao hạng A Hollywood thu hút khán giả quan tâm. Trong tuần đầu, Heard được cho là bắt chước trang phục của chồng cũ, được cho là nhằm chế nhạo anh.

Johnny Depp có nhiều hành động lạ. Trong ngày thứ chín của phiên tòa, anh vẽ một bức chân dung phụ nữ trong lúc chờ bồi thẩm đoàn. Video Depp khoe thành quả với luật sư hút bốn triệu lượt xem trên TikTok trong một ngày. Ngày 27/4, anh vẽ bức tranh khác, tô màu hồng, tím, được tờ New York Post bình luận là "khoảnh khắc Picasso". Tài tử tỏ ra khá thoải mái, anh thậm chí đặt một nắm kẹo gôm hình gấu trước mặt để ăn trong phiên xử ngày 27-28/4. Johnny Depp còn khoe một tờ 2 USD, biểu tượng của sự may mắn. Ngoài ra, anh có một cuốn sổ dán chữ "Built To Last" (Xây dựng để trường tồn) - tên một cuốn sách self-help nổi tiếng của Jim Collins và Jerry I. Porras.

Hà Thu