Thế khó của Johnny Depp khi kiện Amber Heard

Chuyên gia luật ví việc Johnny Depp kiện Amber Heard giống trận chiến cam go mà tài tử nằm ở cửa dưới.

Phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber diễn ra ở quận Fairfax, Virginia, Mỹ, dự kiến kéo dài khoảng sáu tuần, là cuộc chiến pháp lý dài hơi giữa hai diễn viên nhằm khép lại cuộc hôn nhân ồn ào.

Tài tử kiện vợ cũ tội phỉ báng anh qua bài viết The Washington Post đăng năm 2018. Trong đó, Heard tự nhận bản thân từng bị bạo hành nhiều năm. Dù tên Depp không được nhắc trực tiếp, nhiều người cho rằng cô nói đến anh. Ồn ào giữa cả hai cũng khiến sự nghiệp diễn xuất của ngôi sao Pirates Of The Caribbean trượt dốc từ đó.

Johnny Depp tại phiên tòa ở Fairfax, Virginia (Mỹ). Ảnh: AFP

Daniel Gutenplan - một chuyên gia pháp lý trong lĩnh vực giải trí ở Hollywood nói với People: "Ở phiên tòa giữa cặp sao, tôi nghĩ Johnny Depp nằm cửa dưới. Phỉ báng là một tội rất khó để chứng minh. Vì vậy, mặc cho những luận điểm của bên kiện, nếu người bị tố cáo có thể chứng minh điều họ nói là đúng, họ sẽ chiến thắng".

Gutenplan giải thích Heard chưa từng nhắc tên Depp trực tiếp trong các bài viết. Cô cũng không nêu chi tiết các hành động bạo hành của chồng cũ. "Mọi ý trong bài viết đều rất chung chung. Tội phỉ báng cần dựa trên các sự thật, không phải dựa trên các quan điểm. Đó cũng là điểm khiến nhiều người khởi kiện gặp rắc rối".

Chuyên gia này nhận định Depp đang có những ngày "huy hoàng" tại tòa, khi liên tục được công chúng ủng hộ qua các lời khai gây sốc. Tuy nhiên, những câu chuyện này sẽ trở nên vô nghĩa nếu diễn viên không thể chứng minh chúng là sự thật. "Hai bên đều có những luận điểm riêng, rất khó để chứng minh. Chúng ta cũng đừng quên rằng ông Depp là nguyên đơn và có nghĩa vụ phải đưa ra những bằng chứng thuyết phục hơn", Gutenplan nói thêm.

Amber Heard trong phiên xử hôm 12/4. Ảnh: AP

Daniel Gutenplan cũng dự đoán phiên tòa nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn dự kiến. Hai bên có thể mất hàng tháng thay vì sáu tuần để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Sau nhiều năm trì hoãn, tháng 4, Johnny Depp và Amber Heard cuối cùng ra tòa để tranh tụng. Nam diễn viên kiện vợ cũ 50 triệu USD tội phỉ báng. Amber Heard sau đó kiện ngược lại anh 100 triệu USD vì tội tương tự.

Qua những ngày đầu tiên, phía Amber Heard lần đầu cáo buộc Depp tội tấn công tình dục. Nhiều nhân chứng từng làm việc với hai người như bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh cùng ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Tuy nhiên, họ khẳng định cặp sao mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã thời gian yêu nhau.

Johnny Depp và Amber Heard hẹn hò từ khi cùng đóng phim The Rum Diary (2011), kết hôn tháng 2/2015. 15 tháng sau khi cưới, Heard đệ đơn ra tòa xin quyền cấm Johnny tới gần và tố cáo anh dùng lời nói, vũ lực bạo hành cô. Depp phản pháo anh mới chính là người bị vợ bạo hành. Đôi bên tranh chấp, nói xấu nhau nhiều tháng trước khi hoàn tất ly dị năm 2016.

Amber Heard The Rum Diary Trailer "The Rum Diary". Video: FilmDistrict

