John Legend uống cà phê trứng tại Hà Nội

John Legend là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Âu Mỹ nổi tiếng, giành 10 giải Grammy và là nghệ sĩ da màu đầu tiên chiến thắng cả 4 giải thưởng danh giá: Grammy, Emmy, Oscars và Tony. Chủ nhân bản hit "All of me" được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2019". Ảnh: @johnlegend/Instagram