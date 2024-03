John Cena - từ đô vật nghèo đến sao Hollywood

John Cena, 47 tuổi, có tuổi thơ bị bắt nạt, từng thất nghiệp, sống trong xe hơi, ăn pizza miễn phí qua ngày trước khi thành người nổi tiếng.

Diễn viên gây chú ý với màn trao giải Phục trang xuất sắc trong tình trạng gần như khỏa thân trên sân khấu Oscar hôm 11/3 (giờ Hà Nội). Video ghi lại khoảnh khắc hài hước thu hút hơn ba triệu lượt xem trên YouTube và hàng nghìn lượt tương tác trên nền tảng X.

John Cena khỏa thân trên sân khấu Khoảnh khắc John Cena khỏa thân ở Oscar 2024. Video: ABC

Cena sinh năm 1977 tại Massachusettes (Mỹ), là con thứ hai trong gia đình có năm anh em. Trước khi thành sao Hollywood, John Cena là cái tên sáng của làng đấu vật Mỹ. Anh giành 25 đai vô địch gồm 16 giải thắng WWE Championship thế giới, năm đai United States Championship, bốn lần thắng cúp đồng đội (Tag Team Championships). Anh từng là gương mặt đại diện của WWE giai đoạn 2000-2010.

Theo The Street, John Cena nhận thù lao 8,5 triệu USD hàng năm từ hợp đồng với WWE, bỏ túi 500.000 USD cho mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn. Hiện anh vẫn thuộc top vận động viên được trả lương cao nhất WWE dù ít hoạt động, nằm trong nhóm cá nhân bán nhiều merch (sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ) nhất công ty. Nghệ sĩ nhận 5% lợi nhuận từ doanh thu bán hàng. Năm 2016, Forbes công bố John Cena đứng đầu danh sách đô vật kiếm tiền nhiều nhất, tổng thu nhập đạt 9,5 triệu USD.

Phỏng vấn với People hồi tháng 7/2021, nghệ sĩ cho biết rèn luyện hình thể để bảo vệ bản thân do từng là nạn nhân bạo lực học đường. "Vì quá mệt mỏi với chuyện bị đánh, tôi đã xin bố mua một bộ tạ để tự tập thể hình lúc 13 tuổi. Từ đó, tôi không ngừng rèn luyện sức mình", John Cena cho biết.

Trong cuộc trò chuyện với diễn viên hài Kevin Hart tại chương trình Hart to Heart vào tháng 8/2023, John Cena nói từng nhiều tháng liền sống trong xe hơi, garage thời mới chuyển đến Los Angeles, có lúc lái xe limo kiếm tiền trang trải. Cena cho biết: "Một cửa hàng địa phương nơi tôi sống có chương trình thử thách khách hàng. Nếu xử hết một cái pizza khổng lồ, bạn không cần thanh toán. Tôi đã ăn như thế hàng đêm". Cena liên tục thắng cho đến khi chủ tiệm thỏa thuận nếu anh dừng đến, họ sẽ cung cấp bánh miễn phí cho anh.

Theo John Cena, vào lúc khó khăn, anh có thể quay về Massachusette nhờ sự giúp đỡ của gia đình nhưng quyết không từ bỏ. Một năm sau khi chuyển đến thành phố mới, anh gia nhập công ty đấu vật chuyên nghiệp Ultimate Pro Wrestling (UPW), ra mắt với cái tên The Prototype và đoạt vô địch UPW hạng nặng. Thành tích của tay đô vật mới khiến WWE chú ý. Họ quyết định chiêu mộ John Cena vào năm 2002, biến anh thành một trong những huyền thoại đô vật Mỹ.

Đô vật John Cena. Ảnh: WWE

Sự nghiệp của John Cena rẽ hướng khi ban lãnh đạo WWE muốn anh đóng phim hành động The Marine vào năm 2006, do công ty sản xuất. Nội dung xoay quanh nhân vật chính John Triton (John Cena thủ vai) chiến đấu với băng trộm kim cương để giải cứu vợ bị bắt cóc. Dự án có kinh phí 15 triệu USD, đạt doanh thu 30 triệu USD. Trang Money Nation cho biết John Ceno nhận khoảng 280.000 USD cho vai diễn.

Sau The Marine, anh tiếp tục tham gia nhiều dự án lớn nhỏ như Bumblebee (2018), The Suicide Squad (2021), Fast & Furrious 9 (2021), Peacemaker (2022), Freelance (2023). Hiện chưa có thông tin chính thức về cát-xê của nghệ sĩ, song nhiều nguồn tin cho rằng anh nhận 500.000 USD cho vai chính Peacemaker.

Hiện tại, John Cena có 18 năm kinh nghiệm, trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim hài hành động. Mashable đánh giá cao khả năng nhập vai của anh trong thể loại này, nhận xét diễn viên bộc lộ được nét hài hước vốn có với những vai diễn thách thức quy tắc, chứng tỏ năng lực bản thân không chỉ nằm ở cơ bắp. Pierre Morel - đạo diễn Freelance (2023) nói với Bleacher Report, John Cena là một nghệ sĩ hài bẩm sinh.

Tác phẩm mới nhất của John Cena là phim hài Ricky Stanicky (2024) do Amazon sản xuất, đóng cùng tài tử Zac Efron. CNN nhận xét Ricky Stanicky không hay như kỳ vọng nhưng ít nhất vai diễn của Cena phù hợp với một đô vật chuyển nghề làm diễn viên.

John Cena - từ vận động viên đấu vật đến sao Hollywood triệu đô Trailer phim "Ricky Stanicky". Video: YouTube Prime Video

Song song sự nghiệp diễn xuất và đấu vật, tài tử 47 tuổi từng là rapper. Anh phát hành đĩa nhạc đầu tiên mang tên You Can't See Me vào năm 2005, đứng vị trí 15 trên bảng xếp hạng Billboard 200 Mỹ. John Cena là vận động viên đô vật duy nhất biểu diễn trên sân khấu Top of the Pops của BBC Two.

Ngoài ra, diễn viên còn là nhà từ thiện tích cực. Năm 2022, anh xác lập kỷ lục Guinness thế giới sau khi thực hiện 650 điều ước cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thông qua quỹ Make-A-Wish từ năm 2002. Anh tham gia phong trào Love Has No Labels thúc đẩy sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập của mọi người thuộc mọi màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, tuổi tác và năng lực vào năm 2016.

Theo Celebrity Net Worth, John Cena là triệu phú với khối tài sản 80 triệu USD, sở hữu nhiều siêu xe và bất động sản giá trị. Anh kết hôn với Shay Shariatzadeh, 35 tuổi, kỹ sư gốc Iran vào năm 2020. Trước đó, anh có cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm với bạn gái đại học Elizabeth Huberdeau, từ 2009 đến 2012. Sau ly hôn, anh quen người đẹp WWE Nikki Bella sáu năm trước khi cưới vợ hiện tại.

Phương Thảo