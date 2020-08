John Cena đóng siêu anh hùng phần hai 'Suicide Squad'

Đô vật John Cena vào vai Peacemaker, một anh hùng tin rằng việc giết người có thể đem đến hòa bình.

Ngày 23/8, DC tung một đoạn video sneak peak giới thiệu về dự án The Suicide Squad, hé lộ dàn nhân vật mới. John Cena vào vai Peacemaker, một điệp viên tên thật là Christopher Smith. Cena mô tả nhân vật: "Anh ta giống phiên bản xấu xa của Captain America. Kẻ tin tưởng vào sự hòa bình bằng mọi giá, dù phải giết nhiều người để đạt được điều đó".

The Suicide Squad (2021) sneak peak Những hình ảnh đầu tiên về dự án "The Suicide Squad". Phim dự kiến ra rạp vào đầu tháng 8/2021. Video: DC.

Theo cốt truyện, Peacemaker ban đầu là một nhà ngoại giao phản đối chiến tranh. Tuy nhiên, anh sau đó phát hiện việc dùng vũ lực để ngăn chặn các cuộc chiến hiệu quả hơn. Anh trở thành một điệp viên thuộc Checkmate, tổ chức chống khủng bố của chính phủ. Các ác nhân anh chiến đấu phần lớn là độc tài hoặc tội phạm chiến tranh.

Bên cạnh John Cena, tài tử Idris Elba và danh hài Pete Davidson cũng sẽ góp mặt. Elba vào vai Bloodsport, một ác nhân từng xuất hiện trong các tập truyện về Superman. Hắn sở hữu một khẩu súng chứa đạn làm từ kryptonite, một loại khoáng chất màu xanh có thể khiến Superman suy giảm sức mạnh. Davidson đóng Blackguard, một đấu sĩ có khả năng tự tạo ra vũ khí và khiên nhờ năng lượng đặc biệt. Nhân vật xuất thân từ nhóm tội phạm The 1000 trong các truyện về Superman. Sau đó, anh được mời vào đội Suicide Squad để thực hiện các nhiệm vụ ám sát.

Idris Elba vào vai Bloodsport. Ảnh: DC.

Bộ phim cũng chào đón sự trở lại của Margot Robbie trong vai Harley Quinn. Một số diễn viên trong phần một khác như Viola Davis (vai Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) và Jai Courtney (Captain Boomerang) cũng tái xuất trong phần hai.

The Suicide Squad được James Gunn đạo diễn và biên kịch. Gunn đứng sau thành công của loạt phim Guardians of the Galaxy thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Ông khẳng định bộ phim sẽ hoàn toàn khác với những tác phẩm siêu anh hùng từng xuất hiện trên thị trường. Nhà sản xuất Peter Safran mô tả dự án: "Đây là phim chiến tranh bối cảnh thập niên 1970, kết hợp với yếu tố hài hước và sự tài tình trong cách xây dựng nhân vật của James Gunn".

Đạt Phan