John Cena cảm ơn fan BTS

Diễn viên John Cena cảm ơn người hâm mộ của BTS đã truyền cảm hứng giúp anh viết hai cuốn sách mới.

Ngôi sao The Suicide Squad phát hành hai cuốn sách Be a Work in Progress: And Other Things I'd Like to Tell My Younger Self và Do Your Best Every Day to Do Your Best Every Day: Encouraging Words from John Cena. Theo People, Cena cho biết hội người hâm mộ Army của nhóm BTS góp vai trò quan trọng thôi thúc anh theo nghiệp viết: "Bốn năm trước, tôi trải qua giai đoạn tồi tệ. Lúc đó, nhóm BTS ra album Love Yourself. Tôi quyết định chia sẻ trên Twitter những quan điểm về việc yêu bản thân. Tôi từng nghĩ rằng đó không phải ý kiến hay vì chẳng ai muốn nghe một gã đô vật to xác, từng 16 lần vô địch WWE, nói về sự tổn thương hay tự ti".

Nam diễn viên John Cena. Ảnh: People.

Các dòng trạng thái của Cena được fan BTS đón nhận, ủng hộ vì giống với thông điệp trong album Love Yourself. "Các cuốn sách này ra đời nhờ sự dũng cảm của Army, những người ủng hộ tôi trong khoảnh khắc mong manh nhất. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn Kpop, BTS đã giúp tôi biến điểm yếu trở thành niềm đam mê mới này", diễn viên bổ sung.

Từ lâu, John Cena tự nhận là một người hâm mộ của BTS. Năm 2018, anh từng đùa rằng muốn đăng ký làm vệ sĩ cho nhóm khi họ đến Mỹ biểu diễn. "Tôi khá bận nên không cập nhật tin tức. Tôi muốn hỏi BTS có tuyển vệ sĩ không? Tôi đã 'lưu diễn' với họ suốt nhiều năm qua nhưng đáng tiếc họ không thể nhìn thấy tôi", Cena hài hước trên Twitter. Tháng 9/2020, anh cũng ca ngợi màn diễn của BTS trong chương trình The Tonight Show của Jimmy Fallon.

John Cena, sinh năm 1977, là đô vật nổi tiếng người Mỹ. Anh nắm giữ kỷ lục người vô địch giải WWE nhiều nhất với 16 lần. John đóng phim từ năm 2006, nhận vai chính trong nhiều tác phẩm ăn khách như The Marine, 12 Rounds, Blockers...Năm 2018, đô vật từng tham gia Bumblebee -"bom tấn" của dòng phim Transformers. Anh cũng góp mặt trong bộ phim Fast & Furious 9, dự kiến phát hành giữa năm nay.

Trailer Fast & Furious 9 John Cena trong "Fast & Furious 9". Video: Universal.

Phương Mai (theo People)