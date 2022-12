Jodie Turner-Smith - mỹ nhân mặc đẹp nhất 2022

Hôm 14/12, People bình chọn Jodie Turner-Smith là "Sao mặc đẹp nhất 2022". Tạp chí nhận xét diễn viên có phong cách "sôi động, hoạt bát và vui tươi". Vogue, Elle nhận định không bộ cánh nào làm khó được cô. Với sự nhạy cảm sâu sắc về thời trang, Jodie thường khiến nhiều người trầm trồ mỗi lần cô xuất hiện trong sự kiện hay trên đường phố. Hoài cổ, sang trọng và phá cách là những cụm từ nói về về gu mặc của cô.

Sinh năm 1986, Jodie Turner-Smith là diễn viên, người mẫu da màu Anh gốc Jamaica. Năm 2013, cô bắt đầu bước chân vào sự nghiệp điện ảnh. Người đẹp ghi dấu ấn trong các phim "The Last Ship", "Nightflyers", "Queen & Slim", "Without Remorse"... Ảnh: AFP