Allison Williams vào top sao đẹp với đầm sequin của Công Trí

MỹDiễn viên Mỹ Allison Williams được Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp với thiết kế sequin khoét ngực sâu của Công Trí.

Ngôi sao 34 tuổi được tôn vóc dáng trong bộ đầm đen đính sequin và pha lê khi dự buổi ra mắt phim kinh dị M3gan tại Hollywood, California hôm 7/12. Diễn viên phối váy cùng trang sức màu bạc, trang điểm tự nhiên. Tạp chí Vogue khen Williams toát lên vẻ sang trọng, xếp cô vào nhóm sao mặc đẹp tuần qua cạnh diễn viên Jessica Chastain, công nương Kate Middleton, Meghan Markle, Lily Collins...

Thiết kế của Công Trí dành cho Allison Williams. Ảnh: HC

Công Trí cho biết anh thiết kế riêng bộ váy cho Allison Williams từ cuối tháng 11. Phom dáng và đường cắt được tinh giản tối đa, tập trung phô diễn bề mặt chất liệu. Nhiều viên pha lê được đính rải rác ở phần dưới, giúp thiết kế tăng vẻ nổi bật. Ba người thợ làm việc liên tục trong ba ngày để kịp hoàn thiện trang phục và gửi sang Mỹ.

Allison Williams sinh năm 1988 tại Mỹ, nổi tiếng khi diễn xuất trong phim hài kịch Girls (2012-2017) của HBO. Tên tuổi của cô vụt sáng qua phim kinh dị Get Out (2017). Vai diễn Rose Armitage trong phim đã giúp cô giành giải Diễn xuất hay nhất của Hội đồng xét duyệt quốc gia. Các phim cô đóng gồm: Peter Pan Live!, The Perfection, Horizon Line...

Allison Williams diện đầm sequin của Công Trí (video: Chinese Theatres) Allison Williams diện đầm sequin của Công Trí trong buổi công chiếu "M3gan" - tác phẩm của đạo diễn Gerard Johnstone do cô đóng chính. Video: Chinese Theatres

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục hàng loạt ngôi sao trong nước và quốc tế như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson... Các bộ sưu tập của anh được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week.

Do ảnh hưởng dịch, năm nay, Công Trí không tổ chức show diễn mà giới thiệu bộ sưu tập đều đặn qua các bộ ảnh đăng trên Vogue Mỹ. Từ tháng 3 đến nay, các thiết kế của anh chinh phục nhiều mỹ nhân Hollywood và ca sĩ nổi tiếng gồm: Kerry Washington, Zendaya, Camila Cabello, Tracee Ellis Ross, Joey King...

Ý Ly