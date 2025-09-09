Joao Felix 'tái sinh' từ ngày về chung đội với Ronaldo

Từ khi gia nhập Al Nassr - nơi đàn anh Cristiano Ronaldo làm thủ quân, Joao Felix đã ghi 6 bàn qua 4 trận gần nhất trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha và CLB.

Ronaldo ôm động viên Felix sau khi kiến tạo cho đàn em ghi bàn giúp Al Nassr hạ Al-Ittihad ở bán kết Siêu Cup Saudi ngày 19/8. Ảnh: Al Nassr

Giống nhiều cầu thủ cùng thế hệ ở Bồ Đào Nha, Felix lớn lên với hình mẫu là Cristiano Ronaldo. Lúc Felix bước vào tuổi niên thiếu và giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp dần hé mở, Ronaldo đang ở đỉnh cao sự nghiệp cùng Real Madrid, ghi bàn dễ như "chơi" và phá vỡ hàng loạt kỷ lục.

Nhưng khác thần tượng trưởng thành từ lò Sporting ở Lisbon, Felix khởi đầu ở học viện bóng đá của CLB kình địch Porto năm 8 tuổi, trước khi bị thải loại vì thể hình thấp bé, chuyển đến chính Lisbon, rồi lại đầu quân cho một đội "Big 3" khác của Bồ Đào Nha là Benfica.

Mùa giải 2018-2019, cái tên Felix bắt đầu gây sốt khi bùng nổ trong màu áo đội một Benfica, anh ghi 15 bàn và 7 kiến tạo ở giải VĐQG Bồ Đào Nha. Cầu thủ 19 tuổi năm ấy nhanh chóng được các ông lớn săn đón, với hai CLB thành Manchester được cho là đã để mắt đến tài năng trẻ này.

Tháng 7/2019, Felix ký hợp đồng 7 năm với Atletico Madrid qua thương vụ có giá trị ước tính gần 150 triệu USD, đến nay vẫn là vụ chuyển nhượng đắt giá thứ tư trong lịch sử và thứ hai cho một cầu thủ tuổi teen, chỉ sau Kylian Mbappe. Anh được kỳ vọng sẽ là siêu sao tiếp theo của Bồ Đào Nha, sau Ronaldo.

Cùng năm đó, Felix trở thành đồng đội của thần tượng tại ĐTQG, ra mắt trong trận bán kết UEFA Nations League 2019, giải đấu mà Bồ Đào Nha với Ronaldo làm đội trưởng lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, 6 năm trôi đi, từ những mùa trọn vẹn trong màu áo Atletico đến những mùa được cho mượn tại Chelsea rồi Barca và AC Milan, không mùa nào Felix ghi nổi 10 bàn ở giải quốc nội. Từ Cậu Bé Vàng 2019 - giải thưởng cho cầu thủ trẻ hay nhất năm, Felix dần trở thành "cậu bé không chịu lớn".

Felix thất vọng sau một pha hỏng ăn trong màu áo AC Milan ở Serie A mùa trước. Ảnh: AFP

Giữa một mùa hè khi không một CLB lớn nào của cựu lục địa còn thiết tha chiêu mộ, đội bóng cũ Benfica dang tay sẵn sàng chào đón đứa con lưu lạc trở về. Nhưng Felix lại chọn sang châu Á, gia nhập CLB Arab Saudi, Al Nassr. Trên các mạng xã hội, có người cho rằng anh chạy theo núi tiền từ dầu mỏ, có người lại nói, anh nghe theo tiếng gọi của thần tượng Ronaldo, và cho rằng siêu sao kỳ cựu này gián tiếp giúp Al Nassr đánh cắp Felix trước mũi Benfica. Nhưng dù với lý do gì, tất cả đều tin rằng quyết định của Felix là dấu hiệu của việc từ bỏ, ít nhất là một phần, tham vọng tỏa sáng ở bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Khi được hỏi về những nhận định đó, Ronaldo tỏ ra rất khó chịu. "Ăn cắp là điều không hay, và không ai lấy cắp gì từ Benfica cả", anh phản bác khi được hỏi có phải là người giúp "đánh cắp" Felix khỏi Benfica hay không.

"Tất cả đều biết Felix rất tài năng và tôi tin cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội ở Saudi Pro League - một giải đấu rất cạnh tranh. Tôi nghĩ đó là lựa chọn tốt hơn cho Felix so với việc chơi ở giải Bồ Đào Nha, chỉ cần nhìn vào số lượng ngôi sao ở Saudi Arabia là đủ hiểu. Dù không được thi đấu ở Champions League, đó vẫn là một quyết định rất đúng đắn của cậu ấy", Ronaldo khẳng định.

Và thực tế dường như đang diễn ra đúng như Ronaldo dự báo, việc chuyển đến Al Nassr là khởi đầu mới với Felix. Ở tuổi 25, anh không chỉ có Ronaldo là đồng đội mà còn được dẫn dắt bởi Jorge Jesus - HLV có chỗ đứng trọng vọng trong lịch sử Benfica khi từng đưa CLB này đến ba danh hiệu VĐQG. Chính trong môi trường tuy lạ mà quen thuộc ấy, Felix đang dần lột xác.

Từ cuối tháng 7 khi được Al Nassr chiêu mộ với giá 35 triệu USD, Felix đến nay đã ghi 4 bàn qua ba trận cho CLB mới, nhiều hơn cả số bàn (3 bàn) anh ghi cho Milan trong 21 trận theo diện cho mượn ở nửa cuối mùa 2024-2025. Chơi hộ công sau lưng mũi nhọn Ronaldo, Felix ghi bàn quyết định từ đường kiến tạo của chính thần tượng để mang về thắng lợi trong trận ra mắt ở bán kết Siêu Cup Saudi trước Al Ittihad, và lập hat-trick trong trận ra quân Saudi Pro League đè bẹp Al Taawoun 5-0.

Ronaldo (giữa) chúc mừng sau khi Felix ghi bàn trong trận thắng Al Taawoun 5-0 ở vòng 1 Saudi Pro League. Ảnh: Al Nassr

"Đây là một giai đoạn mới trong sự nghiệp của tôi", Felix nói hồi đầu tháng 9. "Tôi dễ dàng thích nghi. Dù ở đâu, tôi luôn cố gắng cống hiến hết mình. Tôi muốn giúp đội bóng và CLB hết mức có thể: ghi bàn, kiến tạo... gì cũng được".

Nhờ tìm lại phong độ ở Al Nassr, HLV Roberto Martinez tiếp tục gọi Felix lên tuyển Bồ Đào Nha trong đợt FIFA Days tháng 9 này. Và anh tiếp tục không làm người hâm mộ thất vọng. Dù phải chơi dạt biên phải do vị trí hộ công ở ĐTQG đã thuộc về Bruno Fernandes, Felix vẫn đáp lại sự tin tưởng bằng cú đúp bàn thắng trong chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Armenia ở vòng loại World Cup 2026 vừa qua.

Anh mở tỷ số ở phút thứ 10 với pha đánh đầu từ đường chuyền của Joao Cancelo và ấn định kết quả ở phút 61, ít phút trước khi rời sân, với pha tâng bóng thành bàn bằng gót chân trong vùng cấm.

"Felix là một cầu thủ tài năng và cần được thi đấu. Cậu ấy đang được ra sân thường xuyên ở CLB và cảm giác bóng ngày càng tốt khi được chứng minh trên sân. Felix mang đến nhịp chơi khác biệt và chúng tôi đang được hưởng lợi", HLV Martinez nói. Trong khi, đồng đội Pedro Neto thì khẳng định trên tờ A Bola: "Felix là một cầu thủ xuất sắc. Nếu được chơi đúng với phong cách của mình, tôi tin anh ấy sẽ lại tỏa sáng".

Trước đây, Felix chỉ có cơ hội sát cánh cùng Ronaldo tại ĐTQG. Trong suốt 6 năm chia sẻ phòng thay đồ với đàn anh trong màu áo Bồ Đào Nha cho đến trước thời điểm gia nhập Al Nassr, ở tất cả những lần Ronaldo và Felix thi đấu cùng nhau trên sân: Ronaldo ghi được 29 bàn, Felix ghi chỉ 6 bàn.

Ronaldo chúc mừng Felix sau khi đàn em ghi bàn trong trận thắng Armenia 5-0 ở lượt trận đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu ngày 6/9. Ảnh: Al Nassr

Giờ đây, khi sánh vai cùng thần tượng không chỉ ở tuyển mà còn cả cấp CLB, cảm giác kết nối và hiểu ý nhau hơn dường như đang đánh bật áp lực "phải làm tốt" với Felix. Tổng cộng, qua 4 trận đấu chính thức và 334 phút cùng góp mặt trên sân với Ronaldo ở cấp tuyển lẫn CLB, Felix đã ghi được 5 bàn.

"Nếu Felix tiếp tục đà lột xác này, đó không chỉ là muộn còn hơn không, mà có thể còn là tìm thấy ánh sáng từ sự dẫn lối của Ronaldo", tờ Marca bình luận.

Hoàng Thông tổng hợp