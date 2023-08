Jisoo (Blackpink) lộ diện sau khi công khai người yêu

Ca sĩ Jisoo nhóm Blackpink gây chú ý khi xuất hiện ở sân bay, sau khi tiết lộ chuyện tình cảm với tài tử Ahn Bo Hyun.

Jisoo (Blackpink) xuất hiện sau khi công khai người yêu Ca sĩ ở sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc sáng 10/8. Video: Jisoo Fanpage

Theo Newsen, cô cùng thành viên Rosé khởi hành sang Mỹ biểu diễn. Người đẹp 28 tuổi phối sơmi và chân váy xếp ly, boots cao cổ. Cô tươi cười chào fan, nhận gấu bông và thiệp mà một khán giả tặng. Người đẹp liên tục giơ bảy ngón tay, với ý nghĩa chúc mừng nhóm Blackpink thành lập tròn bảy năm.

Jisoo nhận quan tâm lớn từ khán giả sau khi tiết lộ hẹn hò diễn viên Ahn Bo Hyun, hôm 3/8. Những ngày qua, nhiều tài khoản mạng xã hội tung tin người đẹp sắp rời công ty quản lý YG, vì vậy mới công khai yêu đương.

Cô là thành viên đầu tiên của Blackpink xác nhận chuyện tình cảm, được phần lớn fan ủng hộ. Ca sĩ Jennie và V (nhóm BTS) bị đồn hẹn hò song phía công ty quản lý không phản hồi về mối quan hệ.

Ca sĩ Jisoo. Ảnh: Newsen

Jisoo sinh năm 1995 ở tỉnh Gyeonggi, gia nhập YG năm 2011 và ra mắt với vai trò thành viên của Blackpink năm 2016. Nhóm khuấy động làng nhạc thế giới với các bản hit như Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, Pink Venom cùng các liveshow hoành tráng. Cuối tháng 7, nhóm diễn hai đêm tại Hà Nội.

Ngoài làm ca sĩ, Jisoo từng đóng chính phim truyền hình Snowdrop, hợp tác tài tử Jung Hae In. Cô đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhà mốt Dior.

Bạn trai cô, Ahn Bo Hyun, sinh năm 1988, từng đóng Golden Cross, Two Mothers, Hiya, Hậu duệ mặt trời, Tầng lớp Itaewon, My Name, Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19... Trước khi theo nghiệp diễn, Ahn Bo Hyun là võ sĩ, người mẫu.

Như Anh (theo Newsen)