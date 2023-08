Bạn trai võ sĩ của Jisoo (Blackpink)

Sau "Tầng lớp Itaewon", Ahn Bo Hyun lên tuyến vai chính. Năm 2021, anh ra mắt "My Name", đóng cặp Han So Hee. Vào vai nhân viên điều tra của đơn vị phòng chống ma túy, Ahn Bo Hyun có nhiều cảnh phô diễn sức mạnh cơ bắp. Năm ngoái, tài tử hút fan với vai chính trong "Công tố viên quân sự Do Bea Man".