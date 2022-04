Jim Carrey nghỉ diễn xuất sau 'Sonic 2'

MỹTài tử Jim Carrey cho biết sẽ ngừng diễn xuất sau phim "Sonic 2", chỉ trở lại nếu có dự án thực sự xuất sắc.

Trong buổi phỏng vấn với Access hôm 1/4, diễn viên nói với Dolly Parton sau khi nữ ca sĩ hỏi về các dự án sắp tới của anh: "Tôi sẽ giải nghệ. Tôi khá nghiêm túc về quyết định đó. Tôi cảm thấy - bạn có thể ít nghe điều này từ người nổi tiếng khác - bản thân đã trải qua đủ điều. Tôi đã đóng nhiều dự án và thấy quá đủ rồi".

Danh hài Jim Carrey đón tuổi 60 Jim Carrey đăng video đón tuổi 60 hồi tháng 1. Tài tử giả vờ là người đàn ông cao tuổi bị móm và nói: "Tôi đã 60 tuổi và vẫn thật gợi cảm. Tối nay, tôi sẽ ăn mừng với món kem ngô và những miếng đào căng mọng". Video: Jim Carrey Twitter

Khi người dẫn chương trình Kit Hoover hỏi thêm, Carrey nói sẽ chỉ quay lại nếu có một dự án xuất chúng cần anh tham gia. "Điều đó phụ thuộc vào kịch bản. Nếu nó thực sự hay và tôi cảm thấy mọi người cần được xem dự án này, tôi có thể tái xuất. Tuy nhiên, tôi sẽ nghỉ ngơi trong giai đoạn này. Tôi thích cuộc sống yên bình của mình. Tôi yêu việc vẽ tranh và tận hưởng đời sống tinh thần", anh nói thêm.

Jim Carrey tái ngộ khán giả qua bộ phim Sonic 2, dự kiến ra rạp hôm 8/4. Trước phần một năm 2020, tài tử từng nghỉ đóng phim sáu năm. Anh cho biết quay lại vì thích thú với vai phản diện trong phim. Tác phẩm thành công tại phòng vé, thu 319,7 triệu USD toàn cầu. Màn hóa thân tiến sĩ Robotnik của Carrey cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả và giới phê bình.

Sonic the Hedgehog 2 trailer Trailer "Sonic 2". Video: CGV

Gần đây, Jim Carrey cũng gây chú ý khi bình luận ồn ào của Will Smith tại lễ trao giải Oscar 2022. Anh nói khách dự chương trình "nhu nhược" khi vỗ tay chúc mừng Smith sau khi đồng nghiệp tát Chris Rock ngay trên sân khấu. "Nó sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Sự chế giễu sẽ còn kéo dài. Anh ta có thể phản đối từ hàng ghế khán giả hay bày tỏ sự bất bình trên Twitter. Không ai có quyền lên sân khấu và tát người khác vì những điều họ nói", tài tử viết trên trang cá nhân.

Sau sự việc, ngoài những ý kiến ủng hộ, nhiều người nhắc lại các ồn ào trong quá khứ của Jim Carrey để chỉ trích anh. Diễn viên từng gây tranh cãi khi cưỡng hôn nữ diễn viên Alicia Silverstone trên sân khấu MTV Movie Awards 1997, năm cô 19 tuổi. Tuy nhiên, một số bênh vực Carrey rằng hành động đó đã được lên kế hoạch từ trước. Silverstone cũng không lên án anh sau sự kiện.

Jim Carrey, sinh năm 1962, nổi tiếng với nhiều dự án hài ăn khách như The Mask, Dumb and Dumber... Giữa thập niên 1990, anh trở thành diễn viên đầu tiên của Hollywood nhận mức cát-xê 20 triệu USD cho phim The Cable Guy. Tài tử cũng nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn, phê bình, thắng giải nam chính Quả Cầu Vàng với phim The Truman Show (1999).

Đạt Phan