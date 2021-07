Ji Chang Wook dương tính nCoV

Hàn QuốcTài tử Ji Chang Wook nhận kết quả dương tính nCoV sáng 26/7 khi thực hiện xét nghiệm hàng tuần để quay phim, chưa rõ nguồn lây.

Theo jTBC, tài tử hiện dừng mọi hoạt động công việc, cách ly và điều trị theo quy định. Đoàn phim The Sound Of Magic do anh đóng chính cũng ngừng quay. Các thành viên trong êkíp và những người có tiếp xúc với diễn viên đều phải xét nghiệm, tự cách ly.

Thời gian này Ji Chang Wook bận rộn trên phim trường The Sound Of Magic. Anh hóa thân Lee Eul - pháp sư kỳ lạ sống trong công viên giải trí bỏ hoang. Phim thuộc thể loại ca nhạc, tình cảm, được chuyển thể từ webtoon Anna Sumanara của nhà văn Ha Il Kwon, dự kiến lên sóng vào cuối năm.

Ji Chang Wook được đánh giá là sao phim hành động thế giới mới của Hàn Quốc. Ảnh: YTN.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, nổi lên nhờ vai diễn trong phim Cười lên Dong Hae - một trong những tác phẩm ăn khách nhất tại Hàn Quốc nửa đầu năm 2011. Vai hoàng đế Ta Hwan trong Hoàng Hậu Ki là bệ phóng đưa anh trở thành sao hạng A với nhiều giải thưởng lớn. Sau đó, anh ghi dấu ấn với loạt tác phẩm Cứu thế, The K2 và Thành phố ảo... được đánh giá là sao phim hành động thế hệ mới tại Hàn.

Ji Chang Wook trong phim 'Đối tác bất ngờ' Ji Chang Wook trong phim "Đối tác bất ngờ". Video: SBS.

Theo The Korea Times, gần 30 người nổi tiếng và nhiều nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhiễm nCoV trong nửa tháng qua. Trang này nhận định làng giải trí Hàn Quốc đang lao đao vì làn sóng dịch bệnh thứ tư khi loạt nghệ sĩ, nhân viên hậu trường nhiễm nCoV, làm đình trệ nhiều dự án.

Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) sáng 26/7 báo cáo thêm 1.318 ca, nâng tổng số ca nhiễm nCoV toàn quốc lên 190.166, trong đó 2.077 trường hợp tử vong.

Hiểu Nhân