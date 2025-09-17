Jessica Alba quấn quýt người tình trẻ

Jessica Alba dành nhiều thời gian bên bạn trai kém cô 11 tuổi - diễn viên Danny Ramirez - sau khi công khai mối quan hệ.

Theo People, cặp sao có buổi hẹn với diễn viên Marlon Wayans và Tyriq Withers tại nhà hàng The Corner Store, Mỹ, tối 15/9. Jessica Alba, 44 tuổi, diện áo xẻ ngực phối cùng các loại trang phục, phụ kiện cùng tông. Danny Ramirez, 33 tuổi, theo phong cách đơn giản, thoải mái với áo phông và quần jeans. Trang Page Six nhận xét Jessica rạng rỡ khi ở bên người yêu.

Jessica Alba "tay trong tay" tình trẻ khi dạo phố New York ngày 15/9. Ảnh: Backgrid

Gần đây, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau, thoải mái thể hiện tình cảm. Hôm 7/9, Jessica Alba và bạn trai gây chú ý khi đi xem trận chung kết đơn nam thuộc Giải quần vợt Mỹ mở rộng tại New York. Trên khán đài, paparazzi chụp nhiều hình ảnh ngọt ngào của cặp sao.

Jessica Alba và Danny Ramirez vướng tin hẹn hò sau khi truyền thông quốc tế cho biết hai nghệ sĩ cùng du lịch Mexico giữa tháng 7. Theo Us Weekly, hai diễn viên làm bạn trước khi yêu. Jessica và Danny có nhiều bạn chung, điều này giúp họ gặp gỡ và kết nối.

Danny Ramirez và Jessica Alba trên khán đài Giải đấu Mỹ mở rộng ngày 7/9. Ảnh: GC Images

Danny Ramirez là bạn trai đầu tiên được Jessica Alba công khai sau khi cô ly hôn nhà sản xuất phim Cash Warren. Tháng 2, vợ chồng cô nộp đơn xin kết thúc cuộc hôn nhân dài gần 20 năm. Trong đơn, diễn viên xác định ngày ly thân là 27/12/2024, đề nghị tòa khôi phục tên cũ từ Jessica Marie Warren thành Jessica Marie Alba. Hai bên yêu cầu quyền nuôi các con chung với Honor, 17 tuổi, Haven, 14 tuổi, và Hayes, bảy tuổi.

Trước Danny, Jessica Alba từng gặp vài người nhưng không bận tâm phát triển tình cảm. Khi đó, cô tập trung chăm sóc con cái và bản thân. Gần đây, chồng cũ cũng có tình mới - người mẫu Hana Sun Doerr kém anh 21 tuổi.

Diễn viên Danny Ramirez lái xe chở Jessica Alba Jessica Alba ngồi ghế phụ cạnh bạn trai Danny Ramirez hôm 23/7. Video: Backgrid

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico, là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood. Người đẹp bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Những thiên thần bóng tối của James Cameron. Những vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả. Phim gần nhất cô tham gia là Maserati: The brothers, chưa ấn định ngày phát hành.

Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng cho em bé. Chỉ sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ đô". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.

Danny Ramirez sinh năm 1992, là diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Joaquin Torres trong phim The Falcon and the Winter Soldier (2021) thuộc vũ trụ Marvel. Một số dự án nổi bật khác của anh gồm Captain America: Brave New World (phát hành tháng 2), Top Gun: Maverick (2022), The Last of Us (2023).

Phương Thảo (theo People, Page Six)