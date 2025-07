Diễn viên Jessica Alba hẹn hò sao "Top Gun: Maverick " Danny Ramirez, kém cô 11 tuổi, sau nửa năm ly hôn.

Theo TMZ, cặp sao ăn tối cùng nhau tại nhà hàng Italy ở West Hollywood hôm 23/7. Sau buổi hẹn, Danny Ramirez lái xe chở Jessica Alba rời đi. Trước đó một tuần, cả hai vướng tin yêu nhau do paparazzi phát hiện họ cùng đi du lịch tại Mexico.

Diễn viên Danny Ramirez lái xe chở Jessica Alba Jessica Alba ngồi ghế phụ cạnh bạn trai Danny Ramirez. Video: Backgrid

Nguồn tin của Us Weekly cho biết hai nghệ sĩ làm bạn trước khi hẹn hò. Cả hai có nhiều bạn chung, điều này giúp họ gặp gỡ và kết nối. "Jessica có nhiều niềm vui khi bước vào giai đoạn mới. Mối quan hệ này chưa nghiêm túc nhưng cô ấy tận hưởng thời gian bên Danny. Jessica chẳng hẹn hò ai nhiều năm qua, nên bây giờ cô ấy rất vui vẻ", nguồn tin nói.

Theo People, chuyện tình của cả hai mới bắt đầu. Trước Danny Ramirez, Jessica Alba từng gặp vài người nhưng không bận tâm phát triển tình cảm. Khi đó, cô tập trung chăm sóc con cái và bản thân sau ly hôn.

Chân dung Jessica Alba, 44 tuổi, và Danny Ramirez, 33 tuổi. Ảnh: Instagram Jessica Alba/ WireImage

Tháng 2, Jessica Alba và chồng cũ - nhà sản xuất phim Cash Warren - nộp đơn xin kết thúc cuộc hôn nhân dài gần 20 năm. Trong đơn, diễn viên xác định ngày ly thân là 27/12/2024, đề nghị tòa khôi phục tên cũ từ Jessica Marie Warren thành Jessica Marie Alba. Hai bên yêu cầu quyền nuôi các con chung với Honor, 17 tuổi, Haven, 14 tuổi, và Hayes, bảy tuổi.

Trên Instagram ngày 16/1, người đẹp thông báo ly thân, cho biết đã đến lúc cả hai "bắt đầu một chương mới trên con đường phát triển và hoàn thiện bản thân". Dù không còn bên nhau, diễn viên khẳng định họ vẫn là gia đình, ưu tiên con cái hàng đầu.

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico, là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood. Người đẹp bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Những thiên thần bóng tối của James Cameron. Những vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả. Phim gần nhất cô tham gia là Maserati: The brothers, chưa ấn định ngày phát hành.

Ngoài diễn xuất, cô thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, nghệ sĩ đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân và đồ dùng cho em bé. Chỉ sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ đô". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.

Danny Ramirez sinh năm 1992, là diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Joaquin Torres trong phim The Falcon and the Winter Soldier (2021) thuộc vũ trụ Marvel. Một số dự án nổi bật khác của anh gồm Captain America: Brave New World (phát hành tháng 2), Top Gun: Maverick (2022), The Last of Us (2023).

Phương Thảo (theo Us Weekly, People)