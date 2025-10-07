Jessica Alba lần đầu đi thảm đỏ cùng bạn trai

"Thiên thần bóng tối" Jessica Alba và bạn trai kém 11 tuổi - diễn viên Danny Ramirez - cùng lên thảm đỏ sau ba tháng vướng tin hẹn hò.

Theo Us Weekly, cặp sao tham dự buổi chiếu Valentina tại Liên hoan phim Mill Valley ở California hôm 3/10. Jessica Alba, 44 tuổi, và người yêu 33 tuổi diện trang phục đồng điệu. Cả hai chụp ảnh cùng đoàn phim và bạn bè.

Jessica Alba (hàng sau, thứ tư từ trái qua) đứng cạnh bạn trai trên thảm đỏ Liên hoan phim Mill Valley. Ảnh: Instagram/ Jessica Alba

Jessica Alba là giám đốc sản xuất của dự án. Trên Instagram ngày 4/10, cô đăng loạt ảnh dự sự kiện cùng bài viết tri ân đội ngũ làm phim. Cô cũng cảm ơn những người ủng hộ mình suốt thời gian qua, trong đó có Danny Ramirez. Theo nghệ sĩ, bộ phim mang đến một góc nhìn hiếm thấy về cuộc sống nơi biên giới qua lăng kính đầy tính nhân văn, gần gũi và mới mẻ.

Diễn viên ngồi cạnh người yêu trong rạp chiếu. Ảnh: Instagram/ Jessica Alba

Jessica Alba và Danny Ramirez vướng tin hẹn hò sau khi truyền thông quốc tế cho biết hai nghệ sĩ cùng du lịch Mexico giữa tháng 7. Anh là bạn trai đầu tiên được "thiên thần bóng tối" công khai sau khi cô ly hôn nhà sản xuất Cash Warren tháng 2. Người đẹp và chồng cũ có ba con chung là Honor, 17 tuổi, Haven, 14 tuổi, và Hayes, bảy tuổi.

Us Weekly xác nhận Jessica Alba tìm thấy tình yêu mới trong thời gian ly hôn. Theo nguồn tin, diễn viên "cảm thấy như tái sinh khi bắt đầu chương mới", tận hưởng nhiều niềm vui bên tình trẻ. Cô và Danny Ramirez làm bạn trước khi yêu, có nhiều bạn chung giúp hai người gặp gỡ và kết nối. Sau khi công khai mối quan hệ, họ nhiều lần thoải mái thể hiện tình cảm trước công chúng.

Diễn viên Danny Ramirez lái xe chở Jessica Alba Jessica Alba ngồi ghế phụ cạnh bạn trai Danny Ramirez sau buổi hẹn hò vào tháng 7. Video: Backgrid

Jessica Alba sinh năm 1981, mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico, là biểu tượng về nhan sắc, thời trang tại Hollywood. Cô bắt đầu đóng phim năm 13 tuổi, nổi tiếng từ lúc 19 tuổi khi tham gia series Những thiên thần bóng tối của James Cameron. Các vai diễn của cô trong Honey, Fantastic Four, Good Luck Chuck, Mechanic: Resurrection, Sin City: A Dame to Kill For cũng gây ấn tượng với khán giả.

Ngoài diễn xuất, người đẹp thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2012, cô đồng sáng lập công ty The Honest bán sản phẩm chăm sóc cá nhân, đồ dùng cho em bé. Sau ba năm, doanh nghiệp được định giá một tỷ USD, đưa Alba vào hàng "mỹ nhân tỷ đô". Tháng 4/2024, Jessica Alba từ chức giám đốc sáng tạo nhưng vẫn thuộc ban giám đốc.

Danny Ramirez sinh năm 1992, là diễn viên Mỹ nổi tiếng với vai Joaquin Torres trong phim The Falcon and the Winter Soldier (2021) thuộc vũ trụ Marvel. Một số dự án nổi bật khác của anh gồm Captain America: Brave New World (ra mắt tháng 2), Top Gun: Maverick (2022), The Last of Us (2023).

Phương Thảo (theo Us Weekly)