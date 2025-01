Jeremy Allen White - cậu bé nổi loạn thành danh ở Hollywood

Hôm 5/1, Jeremy Allen White giành giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình hài kịch tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025. Trước đó, anh được đề cử cùng Adam Brody (phim Nobody Wants This), Ted Danson (A Man on the Inside), Steve Martin (Only Murders in the Building), Jason Segel (Shrinking) và Martin Short (Only Murders in the Building).

Với chiến thắng trên, White là người thứ ba thắng Quả Cầu Vàng các năm liên tiếp (năm 2023-2025), sau Michael J. Fox và Alan Alda. Tuy nhiên, nghệ sĩ không có mặt để nhận giải do vướng lịch trình quay phim. Ảnh: FX