Jeon Jong Seo - ngôi sao đang lên của màn ảnh Hàn

Theo Scmp, Jeon Jong Seo nổi tiếng chỉ sau một vai diễn. Năm 2017, sau khi ký hợp đồng với công ty quản lý My Company, cô vượt hơn 2.000 ứng viên, được chọn đóng vai Hae Mi trong "Burning", cùng Yoo Ah In và Steven Yeun. Vai cô gái trẻ căm ghét thói xấu trong xã hội giúp Jong Seo thắng "Diễn viên mới xuất sắc" tại Asian Film Critics Association Awards, vào danh sách "15 tài năng đột phá quốc tế năm 2018" của Hollywood Reporter. Đạo diễn Lee Chang Dong nói lý do chọn diễn viên: "Khi nhìn thấy cô ấy, tôi cảm thấy có nét ngây thơ, trẻ con. Đồng thời, cô ấy còn một mặt khác - như thể một cái gì lớn hơn ẩn sau sự ngây thơ đó". Ảnh: W