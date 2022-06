Dàn sao 'Money Heist' bản Hàn Quốc ra mắt toàn cầu

Jeon Jong Seo được coi là "nữ quái" mới của điện ảnh Hàn Quốc. Cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên vào năm 2018 trong phim "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong, dựa trên truyện ngắn "Đốt nhà kho" của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Sau đó, Jeon Jong Seo tiếp tục gây ấn tượng với vai phản diện trong phim kinh dị "The Call" đóng cùng Park Shin Hye. Phim Hollywood "Mona Lisa and the Blood Moon" của cô từng tranh giải Sư tử vàng ở Liên hoan phim Venice năm ngoái.