Jeon Ji Hyun tổn thất hàng triệu USD vì một câu thoại

Minh tinh Hàn Jeon Ji Hyun được cho tổn thất hàng triệu đến chục triệu USD do mất quảng cáo tại Trung Quốc vì thoại phim "Tempest".

Theo Sina, tối 22/9, các thương hiệu như LV, Piaget, La MER và một số nhãn hàng khác đều gỡ bỏ quảng cáo liên quan Jeon Ji Hyun trên các nền tảng tại Trung Quốc, một số nhãn hàng xóa bỏ bài viết công bố Jeon Ji Hyun là đại sứ toàn cầu. Scandal khiến chuỗi kinh doanh của Ji Hyun tại thị trường tỷ dân đứt mạch.

Jeon Jin Hyun trong "Tempest". Ảnh: Disney+

Những ngày qua, nhiều người Trung Quốc để lại bình luận chỉ trích minh tinh và công ty quản lý của cô trên Instagram, tài khoản của công ty hiện khóa chức năng bình luận.

Sự việc bắt nguồn từ câu thoại "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?" mà nhân vật Seo Moon Ju (Jeon Ji Hyun đóng) nói trong phim Tempest, phát trên Disney+ ngày 10/9. Ngoài tình tiết trên, nhiều người Trung Quốc cho rằng phim bôi nhọ đất nước khi các nhân vật phản diện nói tiếng Trung. Một cảnh quay nhếch nhác được chú thích là thành phố Đại Liên, hay cảnh thảm dưới nền nhà khiến một bộ phận khán giả liên tưởng cờ của Trung Quốc.

Trailer 'Tempest' (Giông tố) Trailer phim "Tempest". Video: Disney+

Nhiều người kêu gọi tẩy chay Tempest và Jeon Ji Hyun. Tuy vậy, một bộ phận ý kiến cho rằng Jeon Ji Hyun là diễn viên, làm theo yêu cầu của kịch bản và đạo diễn, cô không có tiếng nói trong sự việc. Ngoài ra, mọi tình tiết trong phim là giả tưởng. Jeon Ji Hyun 44 tuổi, thuộc nhóm minh tinh thành công nhất Hàn Quốc, gây tiếng vang qua nhiều tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh.

Một số hãng truyền thông Hàn Quốc nhận định sự việc không chỉ ảnh hưởng cá nhân Jeon Ji Hyun mà còn là trường hợp điển hình cho thấy xu thế của Làn sóng Hàn tại Trung Quốc. Theo YNA, do căng thẳng chính trị, phía Trung Quốc đưa ra một loạt biện pháp đối phó không chính thức, bao gồm hạn chế phát hành âm nhạc, phim ảnh Hàn Quốc tại nước này. Vì thế 10 năm qua, hiếm có ban nhạc, ca sĩ, diễn viên Hàn nào tổ chức liveshow lớn tại đây, chủ yếu là các sự kiện ký tặng, họp fan nhỏ.

Tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 17/9, một phóng viên đề cập việc hai liveshow của nghệ sĩ Hàn tại Trung Quốc bị hoãn, hủy, đặt câu hỏi có phải Làn sóng Hàn vẫn bị hạn chế. Ông Lâm Kiếm - người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc - nói: "Tôi không rõ trường hợp cụ thể mà anh nhắc đến. Trung Quốc không phản đối việc giao lưu văn hóa lành mạnh, có lợi giữa hai nước".

Như Anh (theo Toutiao, YNA, Sina)