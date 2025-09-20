Minh tinh Hàn Jeon Ji Hyun bị tẩy chay tại Trung Quốc

Minh tinh hàng đầu Hàn Quốc Jeon Ji Hyun vấp chỉ trích của khán giả Trung Quốc vì câu thoại liên quan nước này ở phim mới.

Theo Dahe Bao ngày 20/9, câu thoại "Vì sao Trung Quốc thích chiến tranh?" của nhân vật Seo Moon Ju (Jeon Ji Hyun đóng) khiến nhiều khán giả tức giận. Trong phim Tempest (Giông tố), cô vào vai cựu đại sứ Liên Hợp Quốc, người vợ kiêm con dâu trong gia đình theo nghiệp chính trị. Moon Ju bất ngờ bước vào cuộc đua quyền lực sau cái chết bí ẩn của chồng. Bên cạnh cô là Baek San Ho (Kang Dong Won thủ vai), lính đánh thuê được giao nhiệm vụ bảo vệ.

Jeon Ji Hyun trong phim "Tempest" của đạo diễn Kim Hee Won. Ảnh: Disney+

Ngoài tình tiết trên, nhiều người Trung Quốc cho rằng phim bôi nhọ đất nước khi các nhân vật phản diện nói tiếng Trung. Một cảnh quay nhếch nhác được chú thích là thành phố Đại Liên, hay cảnh thảm dưới nền nhà khiến một bộ phận khán giả liên tưởng cờ của Trung Quốc.

Theo trang Toutiao, khán giả kêu gọi tẩy chay với Tempest và Jeon Ji Hyun. Tuy vậy, một bộ phận ý kiến cho rằng trong sự việc, Jeon Ji Hyun là diễn viên, làm theo yêu cầu của kịch bản và đạo diễn, cô không có tiếng nói trong sự việc.

Phim vốn nhận đánh giá tích cực khi mới ra mắt trên Disney+ hôm 10/9, với 7,1/10 điểm ở diễn đàn Douban, nhưng hiện còn 4,2 điểm. Một số thương hiệu ẩn hoặc gỡ quảng cáo của Jeon Ji Hyun trên nền tảng quảng cáo, bán hàng tại Trung Quốc.

Jeon Ji Hyun 44 tuổi, thuộc nhóm minh tinh thành công nhất Hàn Quốc, gây tiếng vang qua nhiều tác phẩm như Cô nàng ngổ ngáo, Hoa cúc dại, Vì sao đưa anh tới, Huyền thoại biển xanh. Theo Hankookilbo, năm 2021, Jeon Ji Hyun và Song Hye Kyo là hai sao nữ nhận thù lao cao nhất xứ Hàn trong mảng truyền hình, với 16 tập, mỗi người nhận khoảng 3,2 tỷ won.

Trang này nhận định: "Điểm chung của họ là tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện. Họ cũng có lượng người hâm mộ đông đảo, giúp các bộ phim dễ dàng thâm nhập thị trường nước ngoài".

Jeon Ji Hyun kết hôn năm 2012, có hai con trai. Giai đoạn mới cưới, minh tinh hạn chế đóng phim, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Hai năm gần đây, cô liên tục dự sự kiện trong và ngoài Hàn Quốc.

