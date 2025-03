Hãng Merz Aesthetics của Mỹ công bố Jeon Ji Hyun, Lee Min Ho là đại sứ thương hiệu Ultherapy Prime tại châu Á - Thái Bình dương, ngày 10/2.

Trong vai trò mới, Jeon Ji Hyun, Lee Min Ho - cặp sao Hàn từng gây sốt với phim Chuyện tình biển xanh - sẽ đồng hành chiến dịch See my skin, lift my way: Love my Prime. Đại diện đơn vị cho biết chương trình nhằm trao quyền cho người tiêu dùng, tôn vinh vẻ đẹp, sự tự tin ở mọi giai đoạn cuộc sống.

Dựa trên di sản làm đẹp tự nhiên từ Ultherapy, hãng Merz Aesthetics muốn truyền tải thông điệp: thời kỳ đỉnh cao không phải khoảnh khắc thoáng qua, mà là hành trình phát triển liên tục.

Bộ ảnh giới thiệu Lee Min Ho, Jeon Ji Hyun làm đại sứ thương hiệu Ultherapy Prime. Ảnh: Merz Aesthetics Apac

Theo đại diện thương hiệu, Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho chinh phục hàng triệu fan nhờ tài năng, ngoại hình và sự nghiệp đỉnh cao kéo dài hơn, kém 20 năm. Họ truyền cảm hứng cho nhiều người và khẳng định quan điểm: trong mỗi giai đoạn cuộc sống, ta có thể khám phá ra phiên bản tinh tế, tự tin hơn của chính mình.

Ông Lawrence Siow - Chủ tịch Merz Aesthetics châu Á - Thái Bình Dương - nhận định hợp tác Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho, doanh nghiệp lẫn Ultherapy Prime sẽ chào kỷ nguyên mới phản ánh mục tiêu theo đuổi sự tự tin và cam kết phát triển liên tục.

"Chiến dịch See my skin, lift my way không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thời đỉnh cao, mà còn cho thấy nỗ lực của chúng tôi trong việc mang đến vẻ đẹp tự nhiên, giúp người tiêu dùng trở thành phiên bản tốt nhất của mình, sống hạnh phúc hơn ", Chủ tịch Lawrence Siow nói thêm.

Jeon Ji Hyun sinh năm 1981, làm mẫu từ năm 1997, được nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng thời ấy chọn là "nàng thơ". Sau này, cô chuyển hướng qua phim ảnh, gây tiếng vang với "Cô nàng ngổ ngáo", "Hoa cúc dại", "Vì sao đưa anh tới", "Huyền thoại biển xanh". Cô kết hôn năm 2012, có một con trai. Ảnh: Merz Aesthetics Apac

Jeon Ji Hyun nói vinh dự khi trở thành một phần của đại gia đình Merz Aesthetics và cho rằng đã đến lúc mọi người cần có cách tiếp cận đúng đắn, chịu trách nhiệm chăm sóc làn da, bắt đầu từ thói quen cá nhân hóa với Ultherapy Prime.

"Khi bước vào từng giai đoạn trong cuộc sống, với sự tự tin, tôi không ngừng hoàn thiện vẻ đẹp bản thân. Điều đó khiến tôi thấy mạnh mẽ hơn và yêu những khoảnh khắc đẹp nhất của mình", Jeon Ji Hyun cho hay.

Đồng quan điểm đàn chị, trên trang cá nhân, Lee Min Ho đăng bộ ảnh mới nhất và nói vui mừng khi có thể mở rộng mối quan hệ với Merz Aesthetics trong vai trò đại sứ chiến dịch See my skin, lift my way.

"Khi chúng ta tôn vinh sự tự tin từ việc yêu làn da, tôi thấy mình như được truyền cảm hứng để nâng cấp làn da theo cách phù hợp bản thân, thông qua Ultherapy Prime - liệu trình được cá nhân hóa, đáp ứng mọi nhu cầu của tôi", Lee Min Ho nói.

Lee Min Ho sinh năm 1987, vang danh châu Á qua loạt phim "Vườn sao băng", "Thợ săn thành phố", "Người thừa kế", "Chuyện tình biển xanh". Ảnh: Merz Aesthetics Apac

Ultherapy Prime là phương pháp thẩm mỹ y khoa không xâm lấn, được FDA (Mỹ) chứng nhận, có khả năng hiển thị trực quan theo thời gian thực, tăng hiệu quả làm đẹp sau một liệu trình.

Cụ thể, Ultherapy Prime ứng dụng năng lượng sóng siêu âm vi hội tụ kết hợp màn hình trực quan (Micro Focus Ultrasound Visualization, viết tắt MFU-V) hỗ trợ nâng cung chân mày, nâng cơ, căng da mặt, cằm, cổ và cải thiện nếp nhăn vùng ngực trên.

Đại diện nhà sản xuất cho biết sau một thập niên nghiên cứu, cải tiến từ phiên bản tiền nhiệm, Ultherapy Prime tích hợp loạt cập nhật công nghệ mới như: màn hình siêu âm lớn hơn 35%, sắc nét hơn; trường siêu âm gấp hai lần; nhiễu ảnh giảm; tiếp cận độ sâu đến 8 mm. Suốt quá trình trải nghiệm, mọi người sẽ thấy thoải mái, không đau, không cần nghỉ dưỡng.

"Thiết bị này ứng dụng bộ vi xử lý kép mới giúp hiệu suất xử lý hình ảnh nhanh hơn 10 lần, màn hình có thể nghiêng mang đến góc nhìn đa dạng, bao quát và trực quan hơn cho bác sĩ", đại diện nhà sản xuất cho hay.

