Jennifer Lopez: Tôi chưa từng được yêu

Jennifer Lopez cho rằng những người đàn ông trong các mối quan hệ trước sẵn sàng cho cô mọi thứ kể cả hôn nhân, trừ tình yêu.

Jennifer Lopez nói về tình yêu trên Howard Stern Show Jennifer Lopez nói về những trải nghiệm trong tình yêu trong talkshow hôm 15/10. Video: YouTube/ The Howard Stern Show

Ngày 15/10, Jennifer Lopez tham gia chương trình The Howard Stern Show của diễn viên Howard Stern nhằm quảng bá phim mới - Kiss of the Spider Woman. Ngoài nói về tác phẩm, cô cũng thảo luận nhiều chủ đề bao gồm tình yêu. Khi MC hỏi Lopez "có bao giờ nghĩ bản thân thực sự được yêu", ca sĩ thở dài rồi trả lời "không".

Jennifer Lopez cho biết từng yêu sâu sắc. Nhưng sau khi tình cảm không được đáp lại, Lopez nhận ra không phải mình không đáng để yêu mà do người đó không thể yêu thật lòng. "Họ cho tôi những gì họ có, lúc nào cũng cho tôi mọi thứ. Nhà cửa, nhẫn cưới, hôn nhân. Nhưng họ không yêu tôi và tôi cũng không yêu chính mình lúc đó", cô nói.

Nghệ sĩ trải qua bốn cuộc hôn nhân, người gần nhất là tài tử Ben Affleck, 53 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2022, hoàn tất cuộc ly hôn tháng 1 sau sáu tháng đệ đơn. Cô có một cặp sinh đôi, hiện 17 tuổi, với chồng thứ ba - ca sĩ Marc Anthony. Hai chồng đầu của cô lần lượt là người mẫu Ojani Noa, diễn viên Cris Judd. Hôm 6/10, cô gây chú ý khi tái ngộ Ben Affleck trong buổi quảng bá phim ở New York, có nhiều tương tác thân thiết với người cũ.

Nhan sắc của nghệ sĩ ở tuổi 56. Ảnh: Instagram/ Jennifer Lopez

Cũng trong show của Howard Stern, Jennifer Lopez mô tả lần ly hôn gần nhất là "điều tuyệt vời nhất từng xảy ra" vì nó cho phép ca sĩ nhìn lại nội tâm. Cô có một số nhà trị liệu thuộc các lĩnh vực khác nhau như hướng dẫn thực hành tôn giáo, ổn định tinh thần, tư vấn tình cảm. Những người này hỗ trợ nghệ sĩ tìm ra hướng giải quyết khó khăn.

Theo Jennifer Lopez, hành trình tự vấn giúp cô hiểu cốt lõi vấn đề nằm ở bản thân. Cô nói: "Giờ đây, tôi có thể ngồi đây một cách tự tin, thấu hiểu về những chuyện đã xảy ra dẫu chúng xoay quanh bố mẹ tôi, cách tôi học yêu hay cảm giác bị bỏ rơi. Những điều này chất chứa trong đầu mỗi người. Tôi biết bản thân là ai và trân trọng con người ấy. Tôi thực sự thoải mái, vui vẻ khi là chính mình với mọi phần tốt đẹp lẫn phức tạp".

Jennifer Lopez sinh năm 1969, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama; đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022). Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty.

Phương Thảo (theo People)