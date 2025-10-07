Jennifer Lopez, Ben Affleck tái ngộ

Jennifer Lopez và chồng cũ - Ben Affleck - tương tác thân thiết trên thảm đỏ tại buổi ra mắt phim mới của cô, sau một năm ly hôn.

Cả hai gặp nhau trong buổi công chiếu phim Kiss of the Spider Woman do Jennifer Lopez đóng chính, ở New York hôm 6/10. Theo People, Ben Affleck - một trong nhà sản xuất của dự án - bất ngờ xuất hiện, gây chú ý khi tạo dáng, trò chuyện với vợ cũ trên thảm đỏ. Trên Instagram, màn tương tác của hai nghệ sĩ thu hút hơn một triệu lượt xem sau vài giờ đăng tải.

Jennifer Lopez và Ben Affleck trong buổi quảng bá "Kiss of the Spider Woman" Jennifer Lopez và Ben Affleck trò chuyện trên thảm đỏ. Video: ENews

Trước buổi chiếu phim, Jennifer Lopez có bài phát biểu giới thiệu tác phẩm, tri ân Ben. Theo cô, bộ phim này chẳng thể khởi quay nếu không có anh và Artist Equity - hãng phim do tài tử và bạn thân Matt Damon đồng sáng lập năm 2022. Cùng ngày, cô tham gia show Today, tiếp tục ghi nhận sự đóng góp của chồng cũ. Đồng thời, cô xác nhận đã quay bộ phim trong thời gian đệ đơn ly hôn.

Nghệ sĩ nộp đơn vào tháng 8/2024, khép lại cuộc hôn nhân dài ba năm với Ben Affleck. Cũng trong buổi phỏng vấn, Lopez cho biết việc đóng phim giúp cô chữa lành nỗi đau chia tay. "Với tôi, tham gia dự án này giống như một giấc mơ đã thành hiện thực, giúp tôi vượt qua một giai đoạn khó khăn trong đời", cô nói thêm.

Trailer "Kiss of the Woman" của Jennifer Lopez Trailer "Kiss of the Spider Woman". Trong phim, Jennifer Lopez hóa thân thành danh ca màn bạc Ingrid Luna. Video: Liongates Movies

Theo People, Jennifer Lopez và Ben Affleck giữ mối quan hệ tốt sau ly hôn. Các con riêng của họ vẫn chơi chung vì cùng nhóm bạn, thường xuyên gặp nhau. Ben Affleck có hai con với vợ cũ - diễn viên Jennifer Garner, còn J.Lo có một cặp sinh đôi với ca sĩ Marc Anthony.

Nguồn tin cho biết họ cố gắng để các con hiểu rằng cả hai vẫn hòa thuận. Thi thoảng, họ dành thời gian đi chơi riêng với con của tình cũ. Đầu tháng 9, Lopez đi mua sắm với con trai út nhà Affleck tại California. Hồi tháng 4, Ben Affleck đưa hai con của Lopez đến buổi công chiếu phim The Accountant 2 ở Los Angeles.

Jennifer Lopez, 56 tuổi, biệt danh J. Lo, sinh ở New York, Mỹ. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò thành viên trong nhóm vũ công Fly Girl của show hài kịch In Living Color năm 1991. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Ain't Your Mama; đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022). Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty.

Ben Affleck, 53 tuổi, là diễn viên kiêm đạo diễn và biên kịch người Mỹ. Anh nổi tiếng với các phim như Pearl Harbor, Argo, Gone Girl, Batman v Superman: Dawn of Justice... Trong sự nghiệp điện ảnh, Affleck có hai giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng.

Dù hôn nhân ngắn ngủi, chuyện tình của họ kéo dài khoảng 20 năm, được người hâm mộ đặt biệt danh là "Bennifer". Cả hai từng đính hôn năm 2002, chia tay vào tháng 1/2004. Trong thời gian xa cách, hai người đều có gia đình riêng. Trước khi tái hợp, Jennifer Lopez trải qua ba đời chồng, lần lượt là người mẫu Ojani Noa, vũ công Cris Judy và ca sĩ Marc Anthony. Còn Ben Afffleck cưới Jennifer Garner năm 2005, ly hôn năm 2015.

Kiss of the Spider Woman dự kiến ra rạp ngày 10/10, kể về mối quan hệ của hai tù nhân Valentín (Diego Luna thủ vai) và Molina (Tonatiuh đóng) trong cùng một phòng giam. Cả hai dần trở nên gắn bó khi Molina kể lại vở nhạc kịch có sự tham gia của minh tinh Ingrid Luna (Jennifer Lopez). Phim ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Sundance tháng 1.

Phương Thảo (theo People, ENews)