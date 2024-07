Jennifer Lopez tổ chức sinh nhật theo phong cách 'Bridgerton'

MỹCa sĩ Jennifer Lopez bắt đầu tuần lễ sinh nhật bằng tiệc theo chủ đề phim "Bridgerton", thuê xe ngựa và nhiều đồ trang trí cao cấp.

Page Six cho biết giọng ca On The Floor sẽ đón tuổi 55 vào ngày 24/7 nhưng đã tổ chức tiệc mừng sớm cùng bạn bè và người thân hôm 20/7. Dàn khách mời được yêu cầu diện lễ phục giống các nhân vật trong series Anh Bridgerton - phim tình cảm lấy bối cảnh thời đại Regency (1795-1837).

Dàn khách mời dự tiệc sinh nhật của Jennifer Lopez Các khách mời diện lễ phục thời Regency. Video: Daily Mail

Hầu hết người tham dự tuân theo dresscode. Mẹ của ca sĩ - bà Guadalupe Rodriguez - xuất hiện trong ngày vui của con gái với bộ váy đúng chủ đề.

Mẹ Jennifer Lopez (trái) tới dự tiệc. Ảnh: Backgrid

Nghệ sĩ đặt nhiều hoa tươi, chuẩn bị xe ngựa chào đón khách mời. Trang tin cho biết Lopez cũng chi mạnh tay cho dịch vụ thuê nội thất sang trọng từ thương hiệu Serena & Lily để trang trí.

Xe ngựa tại tiệc sinh nhật của J.Lo Ca sĩ thuê xe ngựa tại tiệc sinh nhật. Video: Daily Mail

Jennifer Lopez tiếp tục dành thời gian cho gia đình và bạn bè vào hôm sau, mời mọi người ăn trưa tại nhà hàng Italy Arthur & Sons. Quản lý lâu năm - Benny Medina, hai con - Max và Emme - và em gái Lynda dùng bữa cùng cô. Một nguồn tin cho biết Lopez đã kể mọi người nghe quá khứ của mình, sụt sùi trước những câu chuyện xưa.

Ben Affleck không tham gia cả hai buổi tiệc. Trước đó, nhiều trang quốc tế đưa tin tài tử cũng không ở bên vợ dịp kỷ niệm hai năm kết hôn. Trong khi Lopez dành thời gian cho bản thân tại Hamptons, Ben được cho đang bận việc ở Los Angeles.

Jennifer Lopez trong buổi ăn trưa hôm 21/7. Ảnh: INSTARimages

Theo nguồn tin của Daily Mail, các con riêng của cặp sao đang giúp bố mẹ hàn gắn tình cảm, hy vọng cả hai quay lại trước sinh nhật 24/7 của ca sĩ. Gần đây, paparazzi chụp được khoảnh khắc Lopez và Violet, 18 tuổi - con gái lớn của Ben Affleck và vợ trước - khoác tay nhau khi đi ăn.

Một người thân Bennifer (cách fan gọi cặp sao) cho biết: "Bọn trẻ nghĩ Ben và Jennifer yêu nhau đậm sâu, như tri kỷ nên không muốn họ ly hôn. Chúng cảm thấy hai người nên tiếp tục ngồi lại trò chuyện thẳng thắn dù việc đó khiến cả hai đau lòng. Tụi nhỏ cho rằng nếu bố mẹ nói và làm những điều đúng đắn thì có thể làm hòa".

Jennifer Lopez, 54 tuổi, nghệ danh là J.Lo, từng là vũ công. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Let's Get Loud, Ain't Your Mama. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty. Cô còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022), Hustlers(2019). Cô vừa hủy tour diễn This Is Me... Live để chữa lành bản thân giữa ồn ào hôn nhân.

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Sau đó, Ben Affleck kết hôn diễn viên Jennifer Garner và có ba con gồm Violet, 18 tuổi, Seraphina, 15 tuổi và Samuel, 12 tuổi. Lopez là mẹ của cặp song sinh 16 tuổi - Emme và Max - với chồng cũ Marc Anthony.

Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Affleck cầu hôn đầu tháng 4/2022, đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó. Tin đồn cả hai rạn nứt rộ lên từ tháng 5 sau khi truyền thông phát hiện cả hai không xuất hiện cùng nhau trong thời gian dài. Affleck và Lopez hiện ly thân và đã rao bán căn nhà chung trị giá 60 triệu USD.

Phương Thảo (theo Page Six, Daily Mail)