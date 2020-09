Jennifer Lopez khoe hình thể với áo Công Trí

Tối 25/9, Jennifer Lopez (J.Lo) tung MV kép Pa Ti/Lonely kết hợp nam ca sĩ Maluma. Trong bối cảnh phòng khách sang trọng của biệt thự cổ tại châu Âu, Jennifer và Maluma có một phân đoạn nóng bỏng. Nữ ca sĩ bước đến và chuẩn bị trao nụ hôn cho Maluma. Khi ấy, cô diện áo tắm cut-out kèm áo sơ mi dáng dài xuyên thấu của Công Trí thuộc bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng. Thiết kế được làm từ lụa tơ tằm cao cấp, siêu nhẹ và trong suốt, giúp tôn hình thể nóng bỏng của J.Lo, đồng thời tạo ấn tượng bay bổng cho cảnh quay.

Ngoài ra, trong tháng chín, Miley Cyrus, Demi Lovato và Erin Moriarty là ba nghệ sĩ lớn chọn các thiết kế của Công Trí. Tại lễ trao giải Creative Arts Emmy 2020, nữ diễn viên Erin Moriarty xuất hiện cùng váy ngắn lấy ý tưởng từ hoa hồng vàng thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2020. Trước đó, ca sĩ Demi Lovato diện đầm nhấn vào cầu vai hồng fuchsia được đặt làm riêng cho bộ ảnh quảng cáo MV Ok Not To Be Ok. Tại The Tonight Show của Jimmy Fallon, Miley Cyrus toát lên nét gợi cảm trong một mẫu đầm đen bất đối xứng. Đặc biệt, trang phục của Miley Cyrus và Erin Moriarty được tạp chí Vogue xếp vào top 10 thiết kế đẹp nhất trong hai tuần liên tiếp.