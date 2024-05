Jennifer Lopez, Ben Afleck vướng tin rạn nứt

Tài tử Ben Affleck ở riêng một tuần nay, làm rộ lên thông tin rạn nứt hôn nhân với Jennifer Lopez.

Theo Pagesix, Ben Affleck ở tại ngôi nhà thuộc khu phố Brentwood của Los Angeles từ hôm 8/5, gần nhà vợ cũ Jennifer Garner. Tin đồn tài tử và Jennifer Lopez sắp chia tay bắt đầu xuất hiện từ Met Gala 2024, khi ca sĩ đến sự kiện một mình.

Ben Affleck thường xuất hiện một mình từ tuần trước đến nay. Ảnh: GC Images

Hôm 13/5, Lopez được trông thấy đi tìm nhà cùng đối tác sản xuất lâu năm Elaine Goldsmith-Thomas ở Beverly Hills, California. Hai ngày sau, nguồn tin của tờ In Touch cho biết cặp sao đang trục trặc tình cảm và Affleck đã rời khỏi biệt thự 60 triệu USD của họ ở Los Angeles. Nguồn tin nói thêm cả hai đang cùng đi tư vấn tâm lý. Tài tử được cho là không thích nhưng vẫn hợp tác tích cực.

"Anh ấy đang tập trung cho công việc và các con. Họ vẫn yêu nhau nhưng cô ấy không thể kiểm soát anh ấy. Ben cũng không thể thay đổi Jen", nguồn tin nói.

Jennifer Lopez đi tìm nhà ở Beverly Hills, California mà không có chồng đi cùng. Ảnh: GC Images

Theo Us Weekly, đôi vợ chồng dành thời gian xa nhau để tĩnh tâm, xử lý khủng hoảng trong hôn nhân và vẫn chưa chia tay. Hiện cả hai vẫn đeo nhẫn cưới. "Jen và Ben bắt đầu gặp vấn đề từ vài tháng trước khi Jen tăng cường làm việc để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn", nguồn tin nói.

People cho hay cả hai đã không công khai chụp ảnh bên nhau trong 47 ngày. Lần gần nhất họ được nhìn thấy nắm tay nhau ở New York là ngày 30/3. Lopez ở New York trong tháng 4 và đầu tháng 5 để quảng cáo bộ phim Netflix sắp tới Atlas và chuẩn bị cho Met Gala. Cô cũng dành thời gian quay bộ phim Kiss of the Spiderwoman. Trong khi đó, đạo diễn Argo đang quay phim The Account 2.

Jennifer Lopez, Ben Afleck ở buổi ra mắt "This Is Me… Now: A Love Story" Ben Affleck và Jennifer Lopez dự buổi công bố tour diễn "This Is Me... Now: A Love Story" hồi tháng 2 tại Nhà hát Dolby ở Los Angeles, California. Video: MaximoTV

Jennifer Lopez và Ben Affleck từng đính hôn năm 2002, được nhiều người đặt biệt danh "Bennifer". Mối tình được chú ý bậc nhất Hollywood trước khi họ chia tay tháng 1/2004, vài ngày trước lễ cưới. Năm 2017, Jennifer Lopez thổ lộ mất hai năm để quên đi nỗi đau tan vỡ sau khi hủy hôn với Affleck.

Cặp sao tái hợp giữa năm 2021, sau khi Lopez hủy hôn cựu danh thủ bóng chày Alex Rodriguez. Affleck cầu hôn hồi đầu tháng 4/2022, đám cưới được tổ chức vài tháng sau đó.

Trước khi đến với nhau, Affleck có ba con với vợ cũ Jennifer Garner gồm Violet, 18 tuổi, Seraphina, 15 tuổi và Samuel, 12 tuổi. Lopez là mẹ của cặp song sinh 16 tuổi Emme và Max với chồng cũ Marc Anthony.

Họa Mi (theo Pagesix, People)