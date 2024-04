Jennifer Lopez diện quần 'bẩn' dạo phố

New YorkCa sĩ Jennifer Lopez mặc chiếc quần tạo hiệu ứng ố bẩn khi đi chơi trên phố.

Hôm 9/4, Pagesix đăng tải hình ảnh ngôi sao trong phong cách bụi bặm với áo cổ lọ cashmere hiệu Intimissimi Modal màu xanh lam giá 59 USD (1,4 triệu đồng) và áo khoác dáng dài. Cô gây chú ý bằng quần jeans rộng thùng thình giá 620 USD (15,4 triệu đồng) của Acne Studios, mang những vết ố và phai màu giả. Người đẹp kết hợp trang phục cùng giày cao gót da lộn, ví Chanel, kính râm Gucci 520 USD (12,9 triệu đồng) và khuyên tai tròn.

Jennifer Lopez diện mốt quần "bẩn", dạo chơi ở khu Manhattan, New York hôm 7/4. Ảnh: GC Images

Xu hướng quần áo, phụ kiện "bẩn" phát triển trong vài năm qua. Kiểu mốt bắt nguồn từ thời trang những năm 2000 và trở lại gây sốt năm 2015 nhờ hãng Golden Goose. Các thương hiệu nổi tiếng lăng xê phong cách này gồm Diesel, Blumarine, Balenciaga, Rick Owens. Năm 2020, Gucci từng gây tranh cãi khi rao bán quần yếm nhuộm ố vàng với giá 1.400 USD (hơn 34,9 triệu đồng). Năm nay, giày "bẩn" là một trong những xu hướng giày hot.

Lopez đang ở New York để quay phim chuyển thể từ vở nhạc kịch Broadway năm 1993 - Kiss of the Spider Woman. Một nguồn tin nói với Pagesix diễn viên rất thích ở thành phố này. Cô và Ben Affleck đang xem xét một căn hộ sáu phòng ngủ ở khu dân cư giàu có Upper East Side, giá thuê 45.000 USD (1,1 tỷ đồng) một tháng.

Jennifer Lopez, 55 tuổi, nghệ danh là J.Lo, từng là vũ công. Sau đó, cô nổi tiếng với loạt hit như On The Floor, Let's Get Loud, Ain't Your Mama. Năm 2020, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm J.Lo Beauty. Cô còn đóng nhiều phim như The Mother (2023), Shotgun Wedding (2022), Marry Me (2022), Hustlers (2019).

Trailer tour diễn 'This Is Me… Live' của Jennifer Lopez Trailer tour diễn "This Is Me... Live/The Greatest Hits" của Jennifer Lopez. Video: YouTube Jennifer Lopez

Cô kết hôn diễn viên Ben Affleck năm 2022. Sau gần 10 năm không phát hành album, Lopez tái xuất làng nhạc với This Is Me... Now hồi tháng 2. Sản phẩm là một phần trong kế hoạch trở lại của Jennifer Lopez, gồm các chuyến lưu diễn This Is Me... Live/The Greatest Hits, phim ngắn This Is Me... Now: A Love Story và phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told. Hai dự án phim đều miêu tả cuộc sống lãng mạn của Lopez và Affleck.

Họa Mi (theo Pagesix)