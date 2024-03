'Giày bẩn' và những kiểu sneakers hot 2024

Sneakers chất liệu da lộn cũng là một trong những xu hướng hot của 2024, sau khi Miu Miu bắt tay New Balance tạo ra phiên bản mới của giày New Balance 530 kinh điển. Theo Elle, thiết kế ra mắt trên sàn diễn Xuân Hè 2024 lập tức gây sốt, trở thành đôi sneakers được trông đợi nhất năm. Ngoài ra, Aimé Leon Dore và Peter Do cũng đưa sneakers da lộn vào bộ sưu tập Xuân Hè 2024, cho thấy xu hướng này sẽ là tâm điểm. Ảnh: TST