Jennifer Aniston vượt qua nỗi đau không thể sinh con

Minh tinh Jennifer Aniston tìm lại bình yên sau 20 năm nỗ lực mang thai, nhưng không nhận con nuôi vì chỉ muốn em bé mang huyết thống của mình.

Ngày 13/10, Jennifer Aniston tham gia podcast Armchari Expert, thảo luận những khó khăn về việc hiếm muộn với diễn viên Monica Padman. Theo Aniston, nhiều người từng khuyên cô nhận con nuôi, nhưng người đẹp không bao giờ nghe theo. Cô giải thích: "Tôi muốn ADN của mình nằm trong một đứa trẻ. Dù ích kỷ hay không, đó là cách duy nhất tôi muốn".

Trước đây, Jennifer Aniston thử nhiều cách để có con như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), uống trà Trung Quốc nhưng bất thành. Dần dà, cô không còn nghĩ đến chuyện mang thai. Trên podcast, Aniston nói đã tìm thấy bình yên sau giai đoạn nỗ lực tìm con, cho rằng có những việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Dù chấp nhận số phận, diễn viên thừa nhận thi thoảng gặp người mang lại cảm giác "có thể cùng họ sinh những em bé ngoan". Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Jennifer Aniston tại Lễ trao giải SAG năm 2024. Ảnh: FilmMagic

Ở tuổi 56, Jennifer Aniston trải qua hai cuộc hôn nhân. Năm 2000, cô kết hôn với Brad Pitt, ly hôn sau 5 năm chung sống. Năm 2015, "nàng Rachel" đi bước nữa với tài tử Justin Theroux, kết thúc mối quan hệ vào năm 2018. Hiện cô hẹn hò huấn luyện viên cuộc sống (life coach) Jim Curtis, 49 tuổi.

Những năm qua, diễn viên nhiều lần nói về chuyện hiếm muộn với báo chí. Cô từng vướng tin chia tay Brad Pitt do "chọn sự nghiệp thay vì con cái", hay bị đồn bí mật mang thai. Năm 2016, Aniston quyết định đăng bài trên tờ Huffing Post, nói về việc bị soi mói đời tư.

Jennifer Aniston trên bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 11. Ảnh: Harper's Bazaar

Trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar bản Anh hôm 9/10, diễn viên bác tin không làm mẹ vì sự nghiệp quá bận rộn. Nghệ sĩ cũng cho biết những nhận xét tiêu cực như "không có em bé, không gia đình vì sống ích kỷ, cuồng công việc" đã ảnh hưởng đến cô.

"Mọi người không biết câu chuyện của tôi hay những chuyện tôi trải qua để cố gắng xây dựng một gia đình suốt 20 năm qua. Họ làm thế vì tôi không ra ngoài, kể họ nghe các vấn đề sức khỏe mà tôi phải chịu", Jennifer Aniston nói thêm.

Trò chuyện với tạp chí Allure năm 2022, nghệ sĩ tiết lộ từng nỗ lực có con trong độ tuổi 30 và 40, gọi khoảng thời gian cố gắng mang thai là "một chặng đường thử thách". Dù thử nhiều biện pháp, cô nói chưa từng nghĩ sẽ trữ đông trứng khi còn trẻ. Aniston ước có người từng khuyên cô thử cách này vì bây giờ cô không còn cơ hội.

Theo trang Women's Health Melbourne, trữ đông trứng giúp phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản trong trường hợp muốn có con muộn hoặc gặp vấn đề sức khỏe. Do chất lượng trứng suy giảm sau 35 tuổi, giới chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện trước mốc tuổi trên. Chuyên trang nhận định biện pháp này không phổ biến với thế hệ của Jennifer Aniston - những người sinh trong giai đoạn 1965-1980, chỉ thông dụng hơn trong những năm gần đây.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành sao hạng A Hollywood sau thành công của series Friends, sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series The Morning Show, đoạt một giải SAG hạng mục Nữ chính phim truyền hình. Ngoài diễn xuất, cô thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Trailer phim "The Morning Show" mùa 4 của Jennifer Aniston Trailer phim "The Morning Show" mùa bố - một trong những dự án mới nhất của nghệ sĩ. Video: Apple TV

Phương Thảo (theo People, Page Six)